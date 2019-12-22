"Агрессивная риторика": Захарова "расплевалась ядом" в адрес Польши из-за слов о Путине

Мария Захарова / Reuters

Спикер министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала заявление Польши о манипуляции историей. При этом дипломат обвинила Варшаву в подрыве двусторонних отношений.

"Именно представители Варшавы много лет подрывали и работу экспертов, и двусторонние отношения", - цитирует Захарову ТАСС.

По ее словам, санкции против России только подтверждают деструктивную работу Польши.

"Агрессивная риторика, снос памятников борцам с фашизмом, запевальная роль в принятии антироссийских санкций ЕС - прямые тому доказательства", - подчеркнула опальная представительнице МИД РФ.

Как ранее сообщал Главред, в Польше набросились на президента Российской Федерации Владимира Путина из-за его высказываний о причинах введения войск СССР на польскую территорию перед Второй мировой войной.