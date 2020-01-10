Путин дал нагоняй "чиновникам" Крыма

Владимир Путин дал нагоняй крымским "чиновникам" / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин дал нагоняй "чиновникам" захваченного РФ Крыма из-за того, что они не обращают внимание на решение вопроса водоснабжения.

На полуострове нужно навести порядок, заявил российский лидер во время совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, пишет ТАСС.

По мнению Путина, в Крыму, похоже, вообще никто никогда не занимался решением экологических вопросов.

"…Еще нужно поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, над решением экологических вопросов…", - заявил президент.

Напомним, до того, как Россия захватила Крым, на полуостров вода поступала из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После захвата полуострова Киев устроил водную блокаду - подача воды в Крым была прекращена.