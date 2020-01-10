Путин дал нагоняй "чиновникам" Крыма

В Крыму нужно навести порядок, сказал президент России.
Президент Российской Федерации Владимир Путин дал нагоняй "чиновникам" захваченного РФ Крыма из-за того, что они не обращают внимание на решение вопроса водоснабжения.
На полуострове нужно навести порядок, заявил российский лидер во время совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, пишет ТАСС.
По мнению Путина, в Крыму, похоже, вообще никто никогда не занимался решением экологических вопросов.
"…Еще нужно поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, над решением экологических вопросов…", - заявил президент.
Напомним, до того, как Россия захватила Крым, на полуостров вода поступала из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После захвата полуострова Киев устроил водную блокаду - подача воды в Крым была прекращена.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.