"Нарушили все нормы": Украина направила Ирану решительную ноту

МИД Украины направил ноту Ирану из-за сбитого самолета МАУ.
МИД Украины сегодня, 13 января, направил в Тегеран дипломатическую ноту по поводу сбитого самолета МАУ.
Как заявил министр Вадим Пристайко в комментарии BBC Украина, нота была направлена после разговора президентов Украины Владимира Зеленского и Ирана Хасана Рухани.
"...После разговора с президентом Ирана Украина официально направила дипломатическую ноту, в которой перечислила каждый шаг, который сделает украинская власть, все, что мы ожидаем от иранского правительства, а также каждую международную норму, которая была нарушена... Надеюсь, иранская власть серьезно осознает, каким событиям она позволила случиться", - сказал Пристайко.
Он также подчеркнул, что иранская власть признает ответственность за инцидент "на высшем уровне".
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"На высшем уровне они взяли полную ответственность. И обещают не только нам и "скорбящим странам" (Grieving nations - страны, потерявшие своих граждан в катастрофе - ред.), но и всему международному сообществу, что никто не избежит наказания", - отметил министр.
Пристайко также напомнил, что половину пассажиров на сбитом самолете составляли граждане Ирана. В связи с чем Иран должен выполнить часть своих обязательств.
Ранее Пристайко призвал Иран "всех наказать" из-за самолета МАУ.
Также напомним, спасатели показали на видео, как разбирались остатки лайнера.