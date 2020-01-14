Рада приняла важный закон о реформе ГФС - что изменится

Рада / УНИАН

Парламент во вторник, 14 января, принял закон, который позволит работать Государственной таможенной и Государственной налоговой службам в формате единых юридических лиц.

Теперь территориальные органы будут функционировать не как отдельные юридические лица, а как обособленные подразделения соответствующих служб с необходимым объемом полномочий.

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В документе также определены особенности оплаты труда служащих Гостаможслужбы и ГНС, уточняются некоторые особенности полномочий налоговых органов и Пенсионного фонда по сбору и учету единого взноса.

После подписания закона президентом, должна завершиться реформа по разделению Государственной фискальной службы на Государственную налоговую службу и Государственную таможенную службу.

Решение о разделении ГФС на налоговую и таможенную службы было принято в конце прошлого года - это было одно из требований Международного валютного фонда для предоставления транша.

Кабмин утвердил по результатам конкурса главой ГНС Сергея Верланова, новосозданную таможенную службу возглавил Максим Нефьодов.

Ранее Гончарук анонсировал массовые чистки в рядах фискалов.

Также напомним, СБУ пресекла контрабанду друга главы Одесской таможни Передерия.