"Клевета и пропаганда": Украина жестко ответила на обвинение Израиля

МИД Украины / РБК-Украина

МИД ответил на громкое обвинение Израиля о том, что в Украине чествуют идеологов Украинского национального движения, которые, ответственны за убийство евреев во время Холокоста.

В ведомстве заявили о важности восстановления справедливости в отношении тех, чью память оклеветала пропаганда СССР. Соответствующий документ во вторник, 14 января, опубликовала пресс-служба ведомства.

В заявлении говорится, что Украина решительно осуждает любые формы нетерпимости и антисемитизма, а органы власти на всех уровнях прилагают усилия для борьбы с их проявлениями.

"Это было также признано влиятельными международными и неправительственными организациями, а также Министерством по делам диаспоры Израиля. Такая оценка совпадает с данными еврейской общины Украины и национальных правозащитных неправительственных организаций", - указано в сообщении.

В то же время в ведомстве подчеркнули важность восстановления исторической справедливости в отношении тех, кого несправедливо оклеветали в советские времена.

"Сохранение исторической памяти о трагедии Холокоста в Украине, восстановление исторической справедливости, в том числе в отношении тех, кто боролся за независимость нашего государства и чью память в угоду своим интересам опозорила пропагандистская машина СССР, и в дальнейшем оставаться важными направлениями государственной политики Украины", - говорится в документе.

В МИД также в очередной раз подчеркнули, что "цивилизованные нации должны исходить из принципа отдавания чести всем погибшим", а дискуссии в этой сфере должны продолжаться на уровне историков и экспертов, а не политиков.

Напомним, Министерство иностранных дел Израиля осудило публичное чествование в Украине "антисемитских идеологов Украинского национального движения" и "ответственных за убийство евреев во время Холокоста".

Ранее послы Польши и Израиля Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион выразили официальному Киеву крайнюю обеспокоенность по поводу громкого чествования 111-летия со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры.