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Премия в размере 200% от оклада: Кабмин узаконил бонусы для топ-чиновников

15 января 2020, 13:44

Гончарук официально вступился за высокие зарплаты своих министров.

Кабмин
Кабмин утвердил премии в размере 200% от оклада / УНИАН

В среду, 15 января, Кабинет министров Украины на своем заседании решил отказаться от практики установления больших заработных плат, а размер выплат чиновников утвердить в гривне, а не к коэффициенту, рассказал народный депутат от Европейской солидарной Алексей Гончаренко.

По словам Гончаренко, также правительство рассмотрело вопрос надбавок и премий чиновников. Было решено, что они могут составлять до 200% от самого оклада.

При этом новый минимальный размер оклада чиновников будет составлять два прожиточных минимума (4204 грн, по состоянию на 1 января).

В то же время премьер-министр Алексей Гончарук официально вступился за высокие зарплаты своих министров. Глава Кабмина отметил, что высокопоставленным чиновникам нужно достойно платить, чтобы они не воровали, и именно так выглядит борьба с коррупцией.

"Министры - государственные топ-менеджеры, их работа должна соответственно вознаграждаться и, безусловно, на них возложена большая ответственность за результаты их работы", —во всеуслышание заявил Гончарук на своей странице в Фейсбуке.

Читайте также"В 12 раз больше оклада": министр юстиции начислил себе крупные премииНапомним, ранее руководство Минкульта побаловало себя громадными премиями. В частности, рекордные 497,7 тысячи гривен получил государственный секретарь Министерства культуры Ростислав Карандеев. Первый заместитель министра культуры Анатолий Максимчук получил 405 тысяч гривен, заместитель министра Ирина Подоляк – почти 395 тысяч гривен, сообщил на своей странице в Фейсбуке глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко.

Кабмин чиновники премии новости Украины Алексей Гончарук
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