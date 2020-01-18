Экс-министр рассказал о "болезни" правительства Гончарука

Правительство Алексея Гончарука унаследовало проблему, поделился экс-министр / УНИАН

Министр Кабинета министров в правительстве Владимира Гройсмана, юрист Александр Саенко сообщил, что Кабмин Алексея Гончарука от предшественников унаследовал проблему.

Министерства создавались не по сферам политик их ответственности, а под конкретное лицо или по политической целесообразности, а иногда просто потому, что кто-то так хотел, поделился экс-министр в Facebook.

По его мнению, некоторые министерства имеют внутренние функциональные противоречия или слишком размытую ответственность.

"Определенные сферы "курируют" несколько министерств, создавая конфликт, а другими вообще никто не занимается. Проблема усилилась решениями о создании многих новых центральных органов без понимания целостного концепта…", - добавил он.

Ранее СМИ узнали, что глава Офиса президента Андрей Богдан убедил украинского лидера Владимира Зеленского потребовать трансформации Кабмина. Журналисты выяснили, что Богдан смог переиграть ситуацию с отставкой премьера Алексея Гончарука и добился необходимых уступок от главы правительства.