СМИ узнали, в чем Богдан убедил Зеленского

Андрей Богдан убедил Владимира Зеленского потребовать трансформации правительства, узнали журналисты / УНИАН

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан убедил главу государства Владимира Зеленского потребовать трансформации Кабинета министров.

Богдан смог переиграть ситуацию с отставкой премьер-министра Алексея Гончарука и добился необходимых уступок от премьера, сообщает Резидент, ссылаясь на источник в ОП.

По его данным, все поняли посыл украинского лидера, что нужны новые министры.

"…Плюс - необходимо некоторые министерства разделить, чтобы каждый получил свою квоту!", - говорится в сообщении.

Ранее в Сеть появились записи, на которых якобы записан разговор Алексея Гончарука, в частности, с министром финансов Оксаной Маркаровой и руководителями Нацбанка. Глава правительства якобы признал, что является дилетантом в вопросах экономики.

Позже Гончарук написал заявление об отставке с поста премьера и передал его на рассмотрение Владимиру Зеленскому (по закону Украины главу Кабмина увольняет Верховная Рада). Потом президент встретился с Гончаруком и отказался принимать его отставку.