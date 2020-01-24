Крах политической системы: эксперт дал пугающий прогноз о досрочных выборах в Раду

Олег Соскин / Главред

Досрочные парламентские выборы если и состоятся в 2020 году, то закончатся ничем. А это может привести к краху политической системы Украины. Такое мнение Главреду озвучил политолог и экономист Олег Соскин.

Эксперт прокомментировал новый Избирательный кодекс, назвав его "казусным документом, абракадаброй". По его словам, он будет трудно выполним.

"Этот Избирательный кодекс написан так, что у нас может сложиться двухпартийная система, и только две партии пройдут в Раду. К тому же, у нас ведь не партии, а олигархические клубы, написавшие на себе, что они являются партией. В Украине независимых политических партий нет, они уничтожены законом про борьбу с политической коррупцией. У партии должна быть идеология, а у наших клубов таковой нет. У них задача одна – обслуживать лидеров кланово-олигархических групп", - отметил политолог.

Эксперт также считает, что президенту Зеленскому вряд ли удастся удержать "государственный корабль" на плаву. Причина, по его мнению, в том, что Зеленский "не опирается на умных – он опирается на близких ему людей, с которыми он зарабатывал "бабло" в Квартал 95".

"А это – люди микроуровня, у них нет государственного мышления, а потому они не способны к государственному строительству и пониманию задач, стоящих перед страной и нацией", - сказал Соскин.

Напомним, глава Центра политических исследований Пента, политолог Владимир Фесенко считает, что в ближайшее время Украине "не святят" перевыборы Верховной Рады и главы государства. По его мнению, достаточных оснований для досрочных выборов нет.