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"Маневр": в Кабмине объяснили поздравление Путина с Новым годом

25 января 2020, 17:58

Владимир Зеленский сделал шаг в сторону примиренияи с РФ.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / скриншот

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба объяснил, почему президент Украины Владимир Зеленский поздравил с Новым годом российского лидера Владимира Путина. По его словам, это был дипломатический маневр главы украинского государства для продвижения в переговорах.

"Я думаю, что, если мы говорим о том, что проходят переговоры для решения жизненно важных вопросов, таких как возвращение украинских пленных, таких как возвращение украинских кораблей, захваченных в Керчи. То акт приветствия является дипломатическим маневром, который не нужно преувеличивать", - объяснил Кулеба в интервью Радио свобода.

При этом он указал, что Украине удалось сделать много шагов для прекращения войны на Донбассе.

"Было также очень много шагов сделано для того, чтобы двигаться в сторону примирения... В сторону урегулирования. До примирения очень далеко еще. Но в сторону урегулирования конфликта на Донбассе, развязанного Россией", - подытожил вице-премьер.

Как ранее сообщал Главред, эксперты американского аналитического центра Atlantic Council назвали новогоднее поздравление Владимира Зеленского одной из самых значительных речей его молодой политической карьеры.

новости России Владимир Зеленский Новый год Владимир Путин Дмитрий Кулеба новости Украины
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