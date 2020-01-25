"Маневр": в Кабмине объяснили поздравление Путина с Новым годом

Владимир Зеленский / скриншот

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба объяснил, почему президент Украины Владимир Зеленский поздравил с Новым годом российского лидера Владимира Путина. По его словам, это был дипломатический маневр главы украинского государства для продвижения в переговорах.

"Я думаю, что, если мы говорим о том, что проходят переговоры для решения жизненно важных вопросов, таких как возвращение украинских пленных, таких как возвращение украинских кораблей, захваченных в Керчи. То акт приветствия является дипломатическим маневром, который не нужно преувеличивать", - объяснил Кулеба в интервью Радио свобода.

При этом он указал, что Украине удалось сделать много шагов для прекращения войны на Донбассе.

"Было также очень много шагов сделано для того, чтобы двигаться в сторону примирения... В сторону урегулирования. До примирения очень далеко еще. Но в сторону урегулирования конфликта на Донбассе, развязанного Россией", - подытожил вице-премьер.

Как ранее сообщал Главред, эксперты американского аналитического центра Atlantic Council назвали новогоднее поздравление Владимира Зеленского одной из самых значительных речей его молодой политической карьеры.