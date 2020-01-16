"Нетрадиционное и нюансированное": в Atlantic Council лестно выразились о новогоднем поздравлении Зеленского

Владимир Зеленский поздравил украинцев с 2020 годом / скриншот

Новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского эксперты американского аналитического центра Atlantic Council назвали одной из самых значительных речей его молодой политической карьеры.

Эксперты отметили, что обращение Зеленского к украинца стало "нетрадиционным и нюансированным".

"Он (Владимир Зеленский, - Главред) призвал свою аудиторию задуматься о том, что значит быть украинцем сегодня. Он предложил им сосредоточиться на том, что объединяет, а не разделяет украинцев. В стране, более привыкшей к поляризации нарративов об империи и оккупации, это было что-то новое", - говорится в сообщении на сайте организации.

Кроме того, аналитики Atlantic Council вступил за Зеленского перед его критиками, которые недовольны попытками украинского президента "преуменьшить символическое значение названий улиц и памятников, чтобы изобразить его равнодушным или даже враждебным по отношению к украинским национальным ценностям".

"В действительности, Зеленский намекал на необходимость такта в отношении темпов изменений в этих чувствительных сферах. Он пытался сформулировать подход к украинской национальной идентичности, который был бы как прагматичным, так и принципиально европейским. Его формула включала признание разнообразия страны и признание ее потенциальной хрупкости, в то же время делая акцент на общем опыте и общих культурных ориентирах, способных объединяться", - говорится в материале.

Напомним, новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского в буквальном смысле взорвало соцсети. Как известно, Зеленский пожелал всем украинцам понимания, единения и мира. К словам президента присоединились звезды шоу-бизнеса, спорта и политики.