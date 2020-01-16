"Нетрадиционное и нюансированное": в Atlantic Council лестно выразились о новогоднем поздравлении Зеленского

Владимир Зеленский призвал свою аудиторию задуматься о том, что значит быть украинцем сегодня, отметили аналитики.
Новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского эксперты американского аналитического центра Atlantic Council назвали одной из самых значительных речей его молодой политической карьеры.
Эксперты отметили, что обращение Зеленского к украинца стало "нетрадиционным и нюансированным".
"Он (Владимир Зеленский, - Главред) призвал свою аудиторию задуматься о том, что значит быть украинцем сегодня. Он предложил им сосредоточиться на том, что объединяет, а не разделяет украинцев. В стране, более привыкшей к поляризации нарративов об империи и оккупации, это было что-то новое", - говорится в сообщении на сайте организации.
Кроме того, аналитики Atlantic Council вступил за Зеленского перед его критиками, которые недовольны попытками украинского президента "преуменьшить символическое значение названий улиц и памятников, чтобы изобразить его равнодушным или даже враждебным по отношению к украинским национальным ценностям".
"В действительности, Зеленский намекал на необходимость такта в отношении темпов изменений в этих чувствительных сферах. Он пытался сформулировать подход к украинской национальной идентичности, который был бы как прагматичным, так и принципиально европейским. Его формула включала признание разнообразия страны и признание ее потенциальной хрупкости, в то же время делая акцент на общем опыте и общих культурных ориентирах, способных объединяться", - говорится в материале.
Напомним, новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского в буквальном смысле взорвало соцсети. Как известно, Зеленский пожелал всем украинцам понимания, единения и мира. К словам президента присоединились звезды шоу-бизнеса, спорта и политики.