"Троянский конь": политолог предупредил о коварстве нового кремлевского куратора "ЛДНР"

Владимир Путин и Дмитрий Козак / Reuters

Дмитрий Козак, который стал новым кремлевским куратором "ЛДНР", намного ближе к президенту России Владимиру Путину, чем его предшественник Владислав Сурков, заявил политолог Владимир Фесенко.

"Неформальный статус у Козака всегда был выше, чем у Суркова", - подчеркнул он в интервью на Ukrlife.tv.

Вместе с тем он предупредил, что с Козаком могут быть связаны серьезные риски для Украины. По словам эксперта, Козак был куратором молдавского направления РФ и в результате российское влияние в Молдове за последнее время явно увеличилось.

"Козак может предлагать нам такие хитрые комбинации, которые могут в итоге оказаться троянским конем. Он может предложить вещи, которые могут выглядеть красиво и приемлемо, но с двойным, а то и с тройным дном", - резюмировал Фесенко.

Напомним, ранее СМИ назвали причину отставки Владислава Суркова.