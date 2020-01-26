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Хитрость конкурентов и провал в Украине: СМИ назвали причину отставки Суркова

26 января 2020, 15:26

Команда Владислава Суркова не справились с задачей по укреплению российского влияния в Украине.

Сурков, Путин
Владислав Сурков и Владимир Путин / фото: kasparov.ru

Покинувший свой пост помощник президента РФ Владислав Сурков, которого связывают с курированием террористических "ЛНР" и "ДНР", провалил возложенную на него Кремлем работу.

Как рассказал знакомый с ситуацией источник издания Медуза команда Суркова так и не справились с задачей по укреплению российского влияния в Украине, провалив информационную кампанию и другую работу на востоке страны.

В материале отмечается, что Сурков никогда не был единственным "смотрящим" за Украиной со стороны Кремля. Минобороны курировало военное сотрудничество. 5-я служба ФСБ (оперативной информации и международных связей) отвечала за контрразведку на оккупированных территориях. Вице-премьер Дмитрий Козак осуществлял общее экономическое руководство. Заместитель министра экономического развития Сергей Назаров курировал промышленность.

Читайте такжеТеплое место Суркова займет Козак с прозвищем "ДНК", которому нагадали славуСреди других влиятельных игроков на "украинском направлении" журналисты назвали беглого олигарха, "кошелька Януковича" Сергей Курченко и кума Владимира Путина Виктора Медведчука.

Бывший чиновник АП РФ и собеседник, близкий к руководству Госдумы, объяснил журналистам, что по вопросам Украины, "ДНР/ЛНР" у Суркова не было решающего голоса.  "Он не мог позвонить силовикам и сказать: тут операцию отменяем, а тут наоборот активизируемся; что-то решалось в МИДе, что-то на уровне бизнес-контактов". Для думского источника Госдумы — это свидетельство слабости позиций Суркова. 

Источник рассказал журналистам, что российская ФСБ, по сути, перехватила у Суркова часть полномочий по политическому курированию "республик". Фактически его команда почти перестала заниматься Украиной два года назад.

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"С января 2018-го по настоящее время работа по направлению почти не велась. А после победы [Владимира] Зеленского вообще все остановилось", — говорит собеседник "Медузы", работавший с Сурковым. 

Напомним, ранее журналист указал на последствия ухода Суркова для Донбасса.

ДНР новости России ЛНР Владислав Сурков
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