Политолог спрогнозировал будущее Зеленского

Политической перспективы у Владимира Зеленского нет, спрогнозировал политолог / УНИАН

Директор Института трансформации общества, экономист, политолог Олег Соскин полагает, что у президента Владимира Зеленского нет политической перспективы.

Глава государства находится в положении цугцванг (положение в шашках и шахматах - Ред.) - каждый его ход ведет к большему нарастанию кризиса и противоречий, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

Собеседник считает, что у Зеленского нет стратегии, и "это очевидно".

"Открыто победить Путина (российский президент Владимир Путин - Ред.) в войне Зеленский не может. Освободить оккупированную часть Донецкой и Луганской областей от российского агрессора - тоже", - заявил Соскин.

Политолог добавил, что разведение войск на Донбассе ничего не даст, поскольку это - "отступление украинской армии и сдача своих позиций и территории".

"Если бы мы были на российской территории и отступали бы к себе, то это можно было бы понять. А так, мы отступаем и отдаем свою территорию. Это называется не "разведением сил", а сдачей освобожденной собственной территории, капитуляция", - полагает он.

По его мнению, Зеленский тоже мало что смыслит в экономике, что признал и премьер Алексей Гончарук. "В международных делах Зеленский тоже ничего не понимает. Он - артист, который никогда никак не был связан с государственным строительством и экономическим развитием", - сказал эксперт.

Соскин заявил, что, если бы Петр Порошенко остался на второй президентский срок, украинцев ждало бы "кровавое побоище, война была бы уже везде". "Зеленский - это временная передышка. Хотя то, что он делает, во многом противоречит национальным интересам Украины", - утверждал собеседник.

Ранее политолог, социолог и директор социологической службы Украинский барометр Виктор Небоженко назвал главное достоинство Владимира Зеленского. Эксперт сказал, что главное достоинство президента - любовь к украинскому народу. Также он утверждал, что Петр Порошенко вовсю пользовался украинцами для собственного обогащения.