Олег Соскин: Путин лепит мутанта – воссоздает Советский Союз в новой редакции

Олег Соскин / Главред

На сайте Главредсостоялся чат с директором Института трансформации общества, политологом и экономистом Олегом Соскиным. Общаясь с читателями, он рассказал, почему нет смысла пытаться договориться с Россией, чего добивается Путин, меняя российскую конституцию, каким странам угрожают аппетиты "хозяина Кремля", что ждет Донбасс в обозримом будущем, какой будет новая Рада после досрочных парламентских выборов в Украине в 2020 году, а также каких кадровых изменений требует Кабмин. Кроме того, экономист объяснил, почему по-прежнему укрепляется гривна, и сколько это будет продолжаться, как Украине выстраивать свои взаимоотношения с МВФ, что делать украинцам, когда разразится мировой финансовый кризис, а также почему из обилия сценариев, которые могут реализоваться в Украине, самый вероятный – путь загнивания.

Представляем стенограмму чата с Олегом Соскиным.

Sidor: Какими могут быть последствия заявления Арахамии о том, что Украине следует временно отказаться от политики "гармонизации национального законодательства" с законодательством ЕС? А тем более, если решат перейти от слов к делу... Решили повторить судьбу Януковича?

Олег Соскин: Украина не готова к гармонизации своего законодательства с европейским.

Более того, нет смысла это делать, потому что перспективы вступления Украины в Евросоюз – нет. По крайней мере, в ближайшие 15 лет.

Кроме того, система европейского законодательства во многом устарела. Это очевидно после Brexit и нарастания внутренних конфликтов в ЕС, в частности, с Польшей и Венгрией. Также нарастают противоречия между Германией и странами-должниками. То есть Евросоюз переживает не лучшие времена, а его законодательство устарело и не отвечает нынешним мировым вызовам: тотальное наступление США, рост национализма, разрушение старого миропорядка и т.д.

Таким образом, нам нечего и не с чем сейчас "гармонизировать". Потому в этом смысле Арахамия прав. Однако его заявление неизбежно создаст проблемы Зеленскому: ему достанется и внутри страны, и от представителей Евросоюза.

Юрий: Президент питает иллюзии договориться любым способом с Путиным, чтобы закончить конфликт на Донбассе. В то же время есть активное меньшинство, которое хочет только победы любой ценой. Есть телевизионные каналы, которые подыгрывают Кремлю. Часть населения Украины хочет назад в "совок". Как вы считаете, в Украине есть вероятность серьезного гражданского конфликта на стыке решения этой глобальной для нас проблемы?

Олег Соскин: Прежде всего, следует отметить, что с Путиным договариваться невозможно, поскольку у него и его кремлевской команды интересы, прямо противоположные украинским. Задача Путина – уничтожение государственного суверенитета Украины и превращение нашей страны в вассала.

Путин воссоздает Советский Союз или Российскую империю в новой редакции. Он лепит какого-то мутанта, соответствующего новым условиям: конфедерацию, мировую геоэкономическую и геополитическую систему, частью которой должна стать и Украина, а центр, естественно, будет в Кремле.

Если украинцы готовы стать частью новой Московии, то переговоры с Путиным есть смысл продолжать. В Украине следует провести референдум, в котором должны принять участие все граждане, имеющие право голоса. Если две трети населения выскажутся за уничтожение государственного суверенитета Украины посредством вхождения в эту конгломерацию с центром в Москве, значит, такова наша судьба. Овцы, биомасса не способна к государственному строительству, а, значит, станет частью московского болота.

Что касается вероятности конфликта из-за разношерстности населения Украины, то при условии отсечения Крыма и части Донецкой и Луганской областей таковой невозможен. На сегодняшний день достигнута достаточная однородность украинцев в плане их видения государственного строительства Украины как самостоятельной державы. В условиях войны в Украине нет социальной массы большого объема, которая готова войти в состав России. После отсечения промосковского куска, на мой взгляд, возможности возникновения такого конфликта нет. Иначе этот конфликт уже давно бы разгорелся.

У нас остается только "пятая колонна", которую нужно устранить. Речь не идет об арестах этих людей – они должны отправиться к Януковичу и Азарову. При этом нужно продолжить уголовный процесс против Януковича и Азарова за предательство национальных интересов и пособничество врагу, агрессору. Нужно их осудить и требовать выдачи. Посмотрите, как россияне сегодня охотятся за теми, кто недостаточно лоялен по отношению к Кремлю, и устраняют их. Может, и нам нужно избрать такую политику по отношению к этим двум предателям, и тогда все встанет на место, а предатели и представители "пятой колонны" заткнутся?

Фрументий: Олег Игоревич, скажите пожалуйста возможно ли возрождение экономики Украины без сотрудничества с РФ?

Олег Соскин: Конечно.

У нас не было экономики и тогда, когда мы сотрудничали с Россией. Ведь у Украины никогда не было сотрудничества с Россией – была эксплуатация нашей страны Российской Федерацией. Так было и во времена Советского Союза, когда центр, т.е. Москва, выкачивал из Украины все ресурсы. Так было и после 1991 года, во времена независимости Украины. За все годы независимости у нас никогда не было позитивного сальдо внешнеторговых отношений. Россия всегда выкачивала из Украины ресурсы, деньги, человеческий потенциал. Россия – это хищник-экспансионист, поэтому с ней никаких экономических отношений лучше не иметь. РФ всегда будет стремиться к "пожиранию" Украины.

Олег Соскин / Главред

vit9: Гривна, несмотря на все прогнозы, и в новом году продолжает укрепляться. Почему? Что может изменить эту тенденцию? И если обвал, то насколько серьезным он будет?

Олег Соскин: Для укрепления гривны есть объективная основа – огромный приток в Украину свободно-конвертируемой валюты. Плюс – отсечение двух дотационных регионов Украины: Крымского полуострова и части Донбасса. Они пожирали по несколько десятков миллиардов долларов из украинской экономики. Также серьезно были подорваны офшорные гавани, а потому свободно-конвертируемая валюта не уходит в офшоры, как это было при Кучме, Ющенко, Януковиче и особенно при Порошенко. К тому же, сказывается усиление аграрного сектора, что тоже дает большой приток валюты. А, кроме того, продолжаются значительные заимствования: Украина выпустила евробонды на сумму 1,25 миллиардов евро под 4,375%.

За счет всего этого сохраняется стабильность гривны.

С другой стороны, есть и антистабилизаторы нашей национальной валюты. Речь идет об огромных, безудержных тратах государственного бюджета. Война, падение экономики, большие паразитические затраты на государственный и карательно-полицейский аппараты, а также плохая экономическая политика (отсутствие поддержки наших предпринимателей и малого бизнеса) – все это негативно сказывается на курсе гривны.

Пока монетарная политика Нацбанка Украины побеждает, т.е. плюсов в ней больше, чем минусов в экономической политике правительства. За счет этого сохраняется некоторый баланс. Однако этот баланс очень неустойчив, потому сложно сказать, сколько еще так будет продолжаться. Потому в любой момент ситуация может измениться, и произойдет падение гривны.

Потому сейчас серьезнейшим образом необходимо работать с экономической политикой правительства, которое строит неправильную систему, а, в итоге, разрыв между НБУ и правительством усиливается.

Valerij: Когда и при каких условиях Украина сможет наконец вырваться из цепких объятий МВФ? Маркарова на днях высказалась, что нынешняя программ с МВФ, по идее, должна стать последней, то есть через три года Украина будет жить без этих кредитов. Вам кажется реалистичным такой прогноз?

Олег Соскин: Я считаю, что Украина уже сегодня может обходиться без денег МВФ, и никакая новая программа с Фондом ей не нужна. В принципе, сейчас и нет никакой программы сотрудничества, так что Маркарова врет. Есть только разговоры о программе на 5,5 миллиардов долларов, а самой программы нет.

Наилучший вариант – прекратить любые отношения с МВФ, не брать у него никаких денег и постепенно выплачивать ему долги.

Кроме того, убежден, что нужно убрать Маркарову с должности министра финансов, потому что, на мой взгляд, она – главный источник зла в нынешнем правительстве, и ее политика очень опасна для Украины. Политика Маркаровой ориентирована на все бо́льшие и бо́льшие заимствования. Она превращает Украину в перманентного должника.

Mitia: Ждать ли в этом году мирового финансового или экономического кризиса и когда? Ваши рекомендации для среднестатистического гражданина нашей страны – как выжить в период кризиса, как подготовить "подушку безопасности" для себя?

Олег Соскин: Мировой кризис уже начался, точнее в 2020 году началась его новая фаза, новая волна, так называемого, цикла Кондратьева – фаза стагнации, депрессии и застоя. Предыдущая фаза падения стартовала в 2007 году и в нынешнем завершилась.

Фаза стагнации продлится в мире 12 лет. МВФ уже ухудшил свой прогноз, и Мировой банк говорил об этом.

Начавшийся период будет обозначен очень тяжелой депрессией и стагнацией.

В таких условиях перманентным странам-лузерам – таким как Украина – будет сложнее всего. А при существующей экономической модели в нашей стране, эту фазу будет пройти невероятно сложно. У нас – "государство стационарного бандита". Эта модель формируется как двухполюсная, где 1% миллиардеров, 95% – бедные, и почти нет среднего класса. Данная модель нежизнеспособна. Потому, если эта модель не будет разрушена, для украинцев кризис будет означать крах.

Поэтому, на мой взгляд, украинцам нужно присматриваться к другим странам, прежде всего – европейским. Эти страны имеют более эффективные модели и способны более благоприятно преодолеть фазу депрессии.

Dafny: Как считаете, почему спустя более чем полгода рейтинг Зеленского продолжает сохраняться рекордно высоким? Ни один предыдущий президент Украины через аналогичный период пребывания у власти не мог похвастаться такой поддержкой… Почему негатив прилипает к окружению Зеленского, к правительству, но не к нему самому?

Олег Соскин: Я считаю, что, на самом деле, у Зеленского нет рейтинга. Те цифры, которые нам показывают – не более, чем манипуляции. По моим оценкам, его реальный рейтинг не превышает 15%.

Объективные замеры рейтингов политиков в нашей стране отсутствуют. Все украинские социологические компании и так страдали продажностью и необъективностью, а сегодня их фактически нет.

Кроме того, Зеленскому помогает удерживаться тотальный захват всех ветвей власти. Он контролирует СБУ, Офис прокурора, судейский корпус, Раду и все другие структуры.

Плюс – идет травля свободы слова и уничтожение всех независимых ресурсов. СМИ боятся пикнуть что-либо против Зеленского, дабы не начались репрессии против них под видом борьбы с коррупцией.

Также играет на руку Зеленскому сохраняющаяся экономическая стабильность, прежде всего, укрепление гривны.

Кроме того, война серьезно сдерживает население от протестов.

Олег Соскин / Главред

Sakura: Гончарук анонсировал кадровые изменения в Кабмине. Кто из министров, на ваш взгляд, претендует на вылет? А главное поможет ли перетряска КМУ стать правительству более эффективным?

Олег Соскин: На мой взгляд, первая, кого нужно убрать из Кабмина – это министр финансов Оксана Маркарова. Потому что, во-первых, она является главной угрозой для финансово-экономической стабильности Украины. Во-вторых, она – чужеродная фигура: она относится к тем же силам, что назначали Наталью Яресько на должность министра финансов.

На место Маркаровой должен прийти человек, который сумеет сформировать бездефицитный госбюджет, или даже профицитный, и который не будет действовать фискально-карательными методами, чтобы наполнить бюджет, а будет это делать за счет развития нашего малого и среднего бизнеса и предпринимательства.

Однозначно, должен появиться эффективный министр транспорта, потому что в Украине крайне важно заниматься и автодорогами (нужно создавать современные скоростные автотрассы), и строить скоростные железные дороги. А того, кто сегодня возглавляет Укрзализницю, как по мне, вообще нужно посадить, а не просто снять с должности, потому что это – пожиратель народных денег.

Помимо того, нужно разбираться с НАК Нафтогазом: зарплаты, которые себе назначило тамошнее руководство, просто недопустимы. Также нужно разбираться и с Укрпочтой. То есть нужно разобраться с государственными монополиями.

Кроме того, обязательно необходимо усилить Министерство иностранных дел, потому что Вадим Пристайко – очень слабый министр и не имеет понятия о формировании посольского корпуса для защиты государственных и геоэкономических интересов. Он оказался недостаточно подготовленным к работе на должности главы МИДа.

Ну, и нужно заменить человека на должности министра культуры – Бородянского. На мой взгляд, это очень опасная фигура. Он стремится к установлению диктатуры на свободу слова, а не занимается культурой. Это – человек Пинчука и Кучмы, потому полностью находится в услужении у олигархата. Эта фигура едва ли не самая опасная для гражданского спокойствия в Украине. Он не понимает, что такое культура, что такое развитие молодежи и многое другое. Молодежи нужно уделять очень много внимания, потому что у нас фактически творится геноцид – дети перестали рождаться! Он этим, прежде всего, должен заниматься, а он занят исключительно репрессиями СМИ и готовит этот ужасный закон "про дезинформацию". Этого человека нужно убрать из правительства как можно быстрее вместе с теми людьми, которые этот закон пишут. Нужно четко назвать фамилии этих людей, рассказать, кто они, кто им платит деньги, и всех их "вырезать" из власти, как раковую опухоль.

анрій русан: Як вплинути на Зеленського, щоб він вів правильну кадрову політику? Кого він дослухається, хто цей негідник, що привів Стефанчука, Венедиктову і їм подібних?

Олег Соскин: Это – хороший вопрос. Нужно разобраться, кто окружает Зеленского. В частности, стоит разобраться с тем, кто такие братья Шефиры, кто такой Андрей Ермак. Нужно выяснить, почему так развивается политическая партия Слуга народа, и кто привел Разумкова. Эта группа, как по мне, достаточно однородна. И нужно посмотреть, кто стоит за Стефанчуком и всеми этими людьми, кто ими управляет.

По моим ощущениям, эта группа – юридическая и очень похожа на группу Медведчука и тех, кто за ним стоит. Эта группа очень скрытая, но она просто должна иметь выходы на зарубежье. Я думаю, что она связана с Москвой, с представителями одной из "башен" Кремля: или это ГРУ, или внешняя разведка России. Просто то, как действуют в Украине все эти люди, очень похоже по методам на стиль эти российских структур.

Іван_53: Схоже, що дострокові парламентські вибори у 2020-му неминучі. Ваші відчуття – якою буде нова Рада: чи отримає Слуга народу знову монобільшість, чи зуміє президент завести більше "своїх" людей і зменшити кількість протиріч у своїй партії, на що можуть розраховувати політичні сили Порошенка, Тимошенко, Вакарчука й ОПЗЖ, якщо вибори відбудуться восени?

Олег Соскин: Новый Избирательный кодекс еще не отработан и, по моему мнению, будет трудно выполним. Это – казусный документ, абракадабра. Потому на парламентских выборах нас могут ждать самые разнообразные неожиданности.

Я вообще не уверен, что появятся какие-либо новые политические субъекты, которые сумеют войти в новую Верховную Раду. Этот Избирательный кодекс написан так, что у нас может сложиться двухпартийная система, и только две партии пройдут в Раду.

К тому же, у нас ведь не партии, а олигархические клубы, написавшие на себе, что они являются партией. В Украине независимых политических партий нет, они уничтожены законом про борьбу с политической коррупцией. У партии должна быть идеология, а у наших клубов таковой нет. У них задача одна – обслуживать лидеров кланово-олигархических групп.

Потому, если досрочные выборы и будут, они закончатся ничем. Это будет крах политической системы Украины. Вообще, о каких выборах речь, если мы приближаемся к переоснованию государства? Зеленскому вряд ли удастся удержать "государственный корабль" на плаву, потому что он не опирается на умных – он опирается на близких ему людей, с которыми он зарабатывал "бабло" в Квартал 95. А это – люди микроуровня, у них нет государственного мышления, а потому они не способны к государственному строительству и пониманию задач, стоящих перед страной и нацией.

Олег Соскин / Главред

Wrangler: Олег Игоревич, интересно было бы услышать, что вы думаете о деятельности и поведении Порошенко в его постпрезидентский период? Почему ПАП часто винит Зеленского в том, что сам нагородил за пять лет президентства, чего сам не сделал (обвиняет Зе в попытках выполнять Минские соглашения, которые при нем же подписывались; во время памятных мероприятий возле места, где были убиты первые жертвы Революции Достоинства, с возмущением говорит, что в ходе обмена пленными Зеленских отдал "беркутов", хотя им "за лічені тижні мав бути винесений вирок", но почему же за пять лет это не было сделано при нем)? Почему Порошенко отказывается воспринимать то, что народ Украины указал ему на дверь?

Олег Соскин: Порошенко всячески стремится сохранить свои позиции. Он – лидер мощной кланово-олигархической группы, которая сильно выросла за пять лет его президентства. Он стал самостоятельным игроком на поле Украины. Хотя ранее никогда таким не был – наоборот, он был лузером перед президентскими выборами 2014 года, он был фактически банкротом, почти уничтоженным. Только благодаря своей махинаторской игре, винницкому анклаву во главе с Гройсманом, бывшему главе ЦИК (который, к слову, до сих пор не рассказал, как проходили те выборы, как они были подтасованы, благодаря чему их в первом туре выиграл Порошенко), а также лживым обещаниям Порошенко стал тогда президентом. За пять лет он вырастил колоссальную кланово-олигархическую группу. Естественно, Порошенко хочет сберечь все это.

Если свое президентство Порошенко начинал как ренегат, предатель Украины и пособник Путина, то заканчивал он свой срок как украинский патриот, государственник и националист – просто именно этот способ функционирования позволял ему усиливать свое влияние. На этом поле Порошенко и продолжает играть, потому что понимает его перспективность и выгодность. К тому же, еще будучи президентом, Порошенко на этом поле уничтожил всех – все "правые" и патриотические политические силы.

Вот потому Порошенко сейчас просто обязан обвинять Зеленского во всех смертных грехах, создавая рычаги, которые не позволят уничтожить его группу, как в свое время была уничтожена группа Ющенко, серьезнейшим образом сейчас подорвана группа Тимошенко (она уже кричит от боли и ярости), сильно ослаблена группа семьи Кучмы. Порошенко понимает, что если он не будет действовать активно и агрессивно против Зеленского, то он повторит судьбу все вышеназванных, а также фирташей, мартыненко, онищенко и множества других, о которых мы уже даже забыли. Это были влиятельные люди, мощные олигархические элементы, а теперь их нет, они отошли в небытие.

Порошенко – умная бестия и сознает риски для себя. Но он – такой же, как все. Дай ему снова власть, он будет действовать намного жестче, еще более кроваво. Порошенко – очень кровавый, он настроен на кровь. Зеленский не такой. А Порошенко считает, что он – готовый маршал всех времен и народов, потому и имеем войну с Путиным.

Lali: Каким вам видится политическое будущее Зеленского? Он сумеет продержаться на посту президента до конца срока? Какая судьба его ждет – он, как Янукович, вынужден будет бежать из страны или, как Ющенко, уйдет в небытие, или, как Кравчук, после своего президентского срока будет ходить по эфирам и давать советы тому, кто придет на должность главы государства после него, или, как Кучма, так или иначе будет активно задействован в политической жизни страны?

Олег Соскин: У Зеленского нет политической перспективы. Он находится в положении цугцванг, когда каждый его ход ведет к большему нарастанию кризиса и противоречий. У него нет стратегии, это очевидно.

Открыто победить Путина в войне Зеленский не может. Освободить оккупированную часть Донецкой и Луганской областей от российского агрессора – тоже.

Разведение войск ничего не даст, потому что это – отступление украинской армии и сдача своих позиций и территории. Если бы мы были на российской территории и отступали бы к себе, то это можно было бы понять. А так, мы отступаем и отдаем свою территорию. Это называется не "разведением сил", а сдачей освобожденной собственной территории, капитуляция.

В экономике Зеленский тоже мало что смыслит, что признал и премьер-министр. В международных делах Зеленский тоже ничего не понимает. Он – артист, который никогда никак не был связан с государственным строительством и экономическим развитием.

Зеленский в силу трагических для Украины обстоятельств, за неимением альтернатив, был избран президентом. Если бы Порошенко остался на второй срок, нас бы ждало кровавое побоище, война была бы уже везде. Зеленский – это временная передышка. Хотя то, что он делает, во многом противоречит национальным интересам Украины.

Олег Соскин / Главред

Карпенко С.: Олег Игоревич, поделитесь вашим прогнозом относительно будущего Донбасса. Наступит ли там мир или хотя бы реальный режим тишины в этом году? Даже Сайдик уже обмолвился, что ситуация на Донбассе уже начинает напоминать замороженных приднестровский конфликт – правда ли, что мы движемся к "приднестровизации" Донбасса?

Олег Соскин: Да, так и есть. Донбасс повторяет судьбу Абхазии, Нагорного Карабаха и других регионов. Везде одна и та же модель.

Я считаю, что нам нельзя отводить свои силы, как это делается сейчас, а нужно строить оборонительную стену. Украинцам, которые живут в анклаве, находящемся под оккупацией России, и считают себя гражданами Украины, нужно дать возможность выехать оттуда и перебраться сюда. При этом им нужно выдать компенсацию. Есть множество заброшенных городов в Житомирской, Черниговской, Сумской, Харьковской и других областях, которые можно начать восстанавливать. Этим людям нужно дать землю, предоставить субвенции и субсидии. И тот, кто хочет, должен получить возможность уехать с оккупированной территории.

На самой линии разграничения нужно выстроить мощные фортификационные сооружения. А также их нужно возвести по всей границе с Российской Федерацией. Нам это необходимо делать, особенно после того переворота, который Путин осуществляет в России, меняя конституцию.

А дальше, выстроив стену, нам нужно развиваться самим. И ждать. Нужно действовать так, как действовал Берлин, когда существовала ГДР, пока не захлебнулась в собственной блевотине.

Донбасс станет еще одной мертвой зоной, зоной-руиной наряду с Абхазией, Южной Осетией, Приднестровьем, Нагорным Карабахом. Этот сценарий уже неминуем.

Победить Россию сегодня не представляется возможным. Как в Европе были столетние войны, так и наша война может оказаться такой же. Но что может быть с оккупированной частью Донбасса через 20-30 лет? Посмотрите, что делается в Сирии, Ливии, Афганистане – поймете.

Потому Украине нужно просто отгородиться от этого анклава и жить своей жизнью. Пока Путин остается у власти, Донбасс все равно будет оккупирован Россией, и Москва будет им управлять. Кто хочет, пусть остается там, а здоровая часть тамошнего населения должна получить компенсацию и возможность покинуть этот мертвый анклав.

Львів’янин: Чи зуміє Росія всучити Україні Донбас на своїх умовах? Чи не до цього все це рухається?

Олег Соскин: Лучше тогда убрать Зеленского с должности президента, чем принять в Украину этого "троянского коня". Даже не коня, а дракона! Это будет настоящий троянский московский дракон, который будет пожирать Украину изнутри. Потому никакого "особого статуса" Донбасса быть не может. Это недопустимо. Никаких выборов на ныне оккупированной территории провести невозможно: это разрушенная территория с напуганным населением, находящимся в состоянии депрессии и истерики. О каких демократических выборах там можно говорить, если на этой территории уже шестой год действует комендантский час, без суда и следствия арестовывают людей, если там царят цензура, расправы и диктатура?

Лучше туда отправить Бородянского министром информации. Потому что такое впечатление, что именно по тамошним лекалам он хочет выстроить в Украине работу СМИ.

Мирослав Г.: С чем стороны выйдут на следующий саммит в нормандском формате, который должен состояться весной в Берлине, если, по сути, парижские договоренности выполняются со скрипом?

Олег Соскин: Ни с чем не выйдут, и саммита никакого не будет. Если на 9 мая Путин готовит парад своей победы – поглощения Беларуси, то о каком саммите вообще речь?

Никакого саммита в Берлине не будет, потому что к тому моменту уже не будет и как такового минского переговорного процесса, поскольку появится новое единое государство России и Беларуси. Все, катушка закончилась.

Наше счастье, что внимание Путина переключено на Беларусь, а Украина пока что ему неинтересна в такой степени, как раньше. Перед ним лежат новые "лакомые куски": Польша, страны Балтии и Беларусь. Мы несколько ушли с переднего плана.

Повторюсь, Украине нужно строить стену и оборонный потенциал, всячески развивать малый бизнес и думать о национальном строительстве нашего государства. А тема нормандского формата уже полностью исчерпана.

polit_ua: 23 січня – в першому читанні Держдума РФ розглянула зміни до конституції РФ, запропоновані Путіним. Як ви оцінюєте ці зміни, про які подальші плани Путіна вони свідчать, яку роль собі він відводить у Росії у майбутньому?

Олег Соскин: Весь этот переворот устроен с одной целью – это воссоздание гибридной модели Российской империи и Советского Союза. Это делается Путиным через собирание земель в мягкой форме, а именно – модель союзного государства, которая отрабатывается сейчас в Беларуси. Именно этой цели посвящены все изменения, которые Путин предлагает внести в Конституцию РФ.

Главной структурой в союзном государстве должен стать Госсовет, куда войдут и Путин, и Медведев. То ест идет формирование некого наднационального органа. Первым шагом будет поглощение Беларуси и устранение Лукашенко как вредного элемента.

Все конституционные инициативы Путина направлены на то, чтобы он мог возглавить это новое союзное государство.

Олег Соскин / Главред

Макс: Слияние России и Беларуси – реальная близкая перспектива или страшилка?

Олег Соскин: Это очень близкая перспектива. Я так понимаю, что Медведев именно под эту затею и выведен из правительства. Медведев прекрасно владеет всем необходимым инструментарием. Именно ему будет поручена задача осуществить поглощение Беларуси. И, думаю, он в этом преуспеет. Для этого ему развязали руки.

А этот Госсовет РФ с его огромными полномочиями нацелен на то, чтобы структурировать новое союзное государство на условиях конфедерации или каких-то паллиативных инструментов.

Путин с Медведевым, как два человека с маленьким ростом, получат большое моральное удовлетворение от уничтожения Лукашенко, человека с большим ростом. Речь не идет о физическом уничтожении Лукашенко – я говорю просто об устранении.

Думаю, всю эту процедуру Путин и Медведев планируют провернуть до мая. Больше терпеть Лукашенко они не могут, так как он для них совершенно лишний и вредный элемент. А они стремятся поскорее выйти на границы к Польше и странам Балтии. Им нужно пробить дорогу к Калининграду. Потому-то сейчас идет усиление отношений России с Германией, а Польша и страны Балтии оказываются "между молотом и наковальней".

Для Польши наступают черные времена: она станет следующей после Беларуси. А дальше пойдут Латвия, Литва и Эстония.

То есть Путину, чтобы перейти к следующему этапу, сейчас нужно поглотить Беларусь. К тому же, это удобно для Путина и в контексте Украины. Тогда он смело разместит на территории Беларуси российские войска, а сколько там до Киева оттуда… Путин просто окружит Украину, что ему крайне выгодно для давления на нашу страну.

Olala: Чем закончится эпопея Путина с изменениями в Конституцию, и как это отразится на Украине?

Олег Соскин: Для нас это не сулит ничего хорошего. Путин постоянно напоминает о том, что без изменения украинской конституции, без закрепления в ней "особого статуса" Донбасса вообще не о чем говорить с Украиной. Он стремится закрепить в теле Украины промосковский анклав, а значит, уничтожить наше государство. Кроме того, Путин на своей конференции как-то заявил, что считает ошибкой передачу Украине Причерноморья, всей той территории, которую он именую "Новороссией".

То есть Путин – империалист. Поэтому что может нести Украине мощный московский КГБист и империалист? Все его помыслы направлены на уничтожение нашего суверенитета и превращение Украины в концлагерь. Он по-другому не может. Такова природа этой "саранчи", которая живет только за счет пожирания других, экспансии и агрессии. Как с такой саранчой можно договориться? Никак. Ее уничтожают напалмом, огнем.

Мы не можем победить Россию, потому вынуждены примириться с мыслью, что нам придется жить бок-о-бок с агрессором и предпринять все необходимые для собственной защиты меры. Чтобы противостоять агрессору, нам нужно выращивать средний класс и националистов-патриотов. Только сильный средний класс сможет противостоять агрессии этой саранчи.

Kreont: В США начались официальные слушания по импичменту Трампа. Чем, с наибольшей вероятностью, они закончатся? Имеет ли шансы Трамп остаться на второй президентский срок, и каким будет его отношение к Украине, если победить, ведь именно из-за нее заварилась история с импичментом?

Олег Соскин: Украина Трампа вообще не интересует, он не считает ее субъектной. Для Трампа Украина – это мелкий географический факт.

Зато Трамп хорошо понимает, что такое Российская Федерация. Будучи бизнесменом, он получал оттуда достаточные объемы денег и прочих ресурсов, реализовывал с российскими компаниями выгодные проекты. Думаю, он в близких отношениях с Путиным и его командой. Для Трампа понятен Путин и РФ в целом.

А Украина для Дональда Трампа – это пустое место, междометие, даже не предлог.

Более того, Трамп очень недоволен проблемами, которые для него создали украинские лидеры: и Порошенко, и экс-посол Чалый, и Зеленский. Поэтому Трамп всячески будет стремиться к изоляции Украины и ее руководства. Сейчас он вынужден вести себя более-менее цивилизованно, но свое мнение и свою оценку нашей стране он уже давно составил.

Ухудшение отношений США и Украины станет заметно сразу, как только Трамп будет переизбран на второй президентский срок. Переизбрание Трампа – это фактически подписание геополитического и геоэкономического приговора Украине.

А у Дональда Трампа очень большие шансы вновь быть избранным президентом США, потому что он сумел добиться хороших результатов внутри страны: в Америке растет экономика, снижаются налоги, развивается бизнес, страна процветает, у людей появляются деньги, практически отсутствует инфляция. Плюс Трампа серьезно поддерживает транснациональный американский капитал. Да и в целом, он пользуется широкой поддержкой в Америке.

В то же время Демократическая партия США – это сборище лузеров-социалистов. И социалистов в Америке очень не любят.

Хотя Трампу еще попортят нервы историей с импичментом, у него хорошие шансы вновь стать президентом США.

Кстати, думаю, что, если бы вдруг Сенат проголосовал за импичмент, Трамп бы просто разогнал этот Конгресс. Он бы точно что-то придумал, так как он – человек без правил, дитя и продукт комиксов о "плохом" и "хорошем". Трамп, естественно, считает себя героем, а потому уверен, что в отношении злодеев нужно поступать должным образом, даже если это противоречит правилам. Трамп любит играть без правил: если правила ему не подходят, он их просто игнорирует и меняет.

Тарас: Почему, по вашему мнению, Иран не хочет отдавать "черные ящики" сбитого украинского "Боинга"? Что Иран может скрывать?

Олег Соскин: Думаю, что там скрыта причина катастрофы, а именно – информация о том, что или кого везли этим рейсом. Потому Иран не хочет отдавать "черные ящики". Я считаю, что эта история как-то связана с перевозкой наркотиков, героина. Она может быть также связана с большими деньгами или важными людьми, которые были на борту. Тут точно какой-то комплексный фактор.

Однако думаю, что не только Иран не хочет отдавать "черные ящики", но и Украина не очень хочет их получать. Не исключаю, что на "черных ящиках" может быть информация, страшная для украинской власти, потому что показывает ее истинное лицо.

Потому наша власть так себя и ведет: не был поставлен вопрос на Совбезе ООН об обвинении Ирана как агрессора и человеконенавистнической диктатуры, режима, который проводит внутренний и внешний геноцид, вмешается в дела других стран, создает свои анклавы и базы. У нас слышится только невнятное гундение, все только что-то мямлят – значит, не очень-то хотят обнародования информации, содержащейся на "черных ящиках". Это исходит из отсутствия наступательной позиции у украинской власти.

Иран при этом ведет себя нагло, агрессивно и вызывающе. Все это только демонстрирует абсолютное бессилие нынешнего руководства Украины.

Olala: Скажите, такие высокие зарплаты для министров – это оправдано? Какие ЗП должны быть у чиновников на самом деле?

Олег Соскин: Это ни в коем случае не оправдано. Астрономические зарплаты у любых чиновников, не только министров – это нарушение трудового законодательства, потому что размер их заработной платы должен быть привязан к тарифной сетке. Размер зарплаты госслужащих должен определяться в зависимости от прожиточного минимума, который определен для каждого украинца. Это касается всех, в том числе депутатов Верховной Рады и министров.

Если страна – лузер, банкрот, находится в состоянии дефолта, если она не в состоянии обслуживать свой внешний и внутренний долг, и потому все время берет заимствования, то это значит, что чиновники в этой стране – абсолютное неэффективные, тупые, безголовые, по сути, идиоты, шариковы и швондеры. Естественно, такие депутаты не имеют права получать большие зарплаты. Если эти люди хотят получать больше, пускай занимаются другим делом, например, бизнесом, и трудятся в другой сфере.

В бедной стране не может быть астрономических окладов у государственной социалистической буржуазии. (Хотя это даже не буржуазия, а представители воров в законе, которые захватили власть в Украине…) Ни у кого (ни у прокуроров, ни у следователей, ни у депутатов – ни у кого) не должно быть таких окладов. Если они не хотят получать зарплаты, обусловленные тарифной сеткой, значит, их нужно гнать – пусть идут в частный бизнес, пашут и там зарабатывают бо́льшие деньги. А использовать государственные должности, захватив командные высоты в государстве, для того, чтобы совершать якобы законным путем ограбление страны и обогащаться – это просто неприемлемо. Народ настолько дезориентирован и находится в таком угнетенном состоянии, что он не может противостоять агрессивному поведению этой аморальной и беспринципной группы нуворишей, захвативших власть.

Олег Соскин / Главред

Олег Викторович: Как вы считаете, это хорошая идея – отдать украинскую железную дорогу в управление немцам?

Олег Соскин: Лучше было отдать железную дорогу в управление австрийцам: они для нас более понятны и близки, нежели немцы. В любом случае, нужно глубже изучить вопрос и понять, на каких условиях ж/д отдается у правление немцам. А сама идея заслуживает внимания, в этой передаче управления есть смысл. Так как у нас кого ни назначь, всюду вор на воре сидит и вором погоняет. Все как в басне: "А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь". То есть у нас кого ни назначат, новые получаются еще хуже, чем прежние – более жадные и вороватые.

Поэтому нам придется иметь дело с иностранцами. Ведь железная дорога сегодня является ключевым элементом интеграции Украины в развитое европейское цивилизованное пространство. Железная дорога и скоростные автодороги – это то, что существенно может улучшить положение Украины. Потому передавать управление Укрзализныцей иностранцам стоит, однако необязательно немцам – также стоит привлечь и австрийцев. Германия и Австрия – две страны, которые могли бы помочь Украине наладить транспортно-логистическую систему и создать в западной части Украины транспортные хабы. Также уже пора что-то делать с аэропортами, потому что они у нас в доисторическом, неандертальском состоянии.

Чтобы передать Укрзализницю в управление немцам, должно быть соответствующее решение Верховной Рады, поскольку УЗ – это государственное предприятие, принадлежащее народу. Передача УЗ в управление иностранцам должна публично обсуждаться, чтобы народ понимал: кому передается эта кампания, на каких условиях и т.д.

Без этой процедуры передавать управление Укрзализницей компании Deutsche Bahn или кому-либо другому нельзя. Должно быть решение парламента обязательно. Если же кто-то передал УЗ в управление иностранцам в обход процедуры и поставил свою подпись, то этого человека нужно судить. Украинская железная дорога – это не частная лавочка. По значимости это более серьезный объект, чем НАК Нафтогаз Украины. Это – народное достояние.

Так что сама логика – правильная. А вот процедура вызывает вопросы, так нельзя делать, потому что это не имущество отдельных людей, а народное добро. Плюс то, что такое решение было принято без конкурса – это тоже нарушение процедуры. Это – неконституционное решение.

NoskoffGroup: Что ждет Украину после Зеленского?

Олег Соскин: Всякое может быть. Может быть несколько вариантов. Первый – Украина может быть поглощена Россией, как Беларусь. В таком случае Украина станет на вассальных условиях частью нового союзного государства с центром в Москве.

Второй вариант – это страшная война с убийством сотен тысяч людей, разрушением городов, перенесением войны в соседние государства: в Россию, Беларусь, Польшу, Словакию, Чехию и Румынию, а также на Черное море (это будет самый страшный сценарий).

Третий – продолжение гниения нашего государства.

Четвертый – построение модели народного капитализма и интеграция со Словакией в Австрию. Четвертый вариант, на мой взгляд, самый перспективный. Для этого нужно создать соответствующую политэкономическую силу, которая возьмется за строительство модели народного капитализма, христианскую ортодоксальную экономическую модель, а также развитие среднего класса. При этом мы будем двигаться в конфедеративно-альянсном режиме со Словакией к Австрии. Сделать это несложно: открываем границы, открываем путь к нам австрийскому капиталу, банкам и т.д. Но для этого должна быть создана интегральная мощная сила.

На сегодняшний день наиболее вероятным для Украины выглядит сценарий, при котором Украина будет оставаться страной-лузером, продолжит терять международную геополитическую и геоэкономическую субъектность, будет все больше превращаться в открытого аутсайдера в центре Европы. Продолжится гниение, застой, стагнация и депрессия. Думаю, это наиболее вероятный сценарий для нас – и при Зеленском, и после него.

Наталья Аделунг: Ваше видение экономической ситуации в Украине, что нужно для улучшения экономики страны?

Олег Соскин: Необходимо снять все ограничения для малого и среднего бизнеса, то есть нужно убрать все фискально-экспроприационные и полицейско-карательные механизмы, которые сейчас действуют. Нужно ликвидировать все искусственные и антиконституционные структуры вроде ГБР, НАБУ, САП, так называемый, Антикоррупционный суд. Нужно предоставить свободу общинам. Нужно убрать налоговое бремя. Ведь сейчас, чтобы заработать одну гривну, нужно отдать до 70 копеек – это ненормально, так просто невозможно развиваться. Нужно разрешить хождение криптовалюты. Нужно разрешить открытое хождение евро. Нужно снять ограничения на хождение наличных денег. То есть нужно провести целый ряд мероприятий.

Если способные сделать все это не найдутся, то нас ждет долгий период гниения. Посмотрите, сколько гниют Венесуэла, Боливия или Аргентина. Это может продолжаться десятилетиями. В Америке и в Азии множество таких стран-лузеров. К сожалению, именно такое протекание болезни, от которой страдает Украина, выглядит наиболее вероятным.

А может быть еще хуже – ливийско-сирийский вариант или иракско-афганский.

Junior: Имеет ли отношение возглавляемая вами организация к небезызвестному Дж. Соросу? По вашим прикидкам, сколько соросовцев среди представителей новой власти?

Олег Соскин: Нет, Институт трансформации общества не имеет никакого отношения к Соросу. Это неприемлемо.

Сорос и его система действуют на базе окна обертона, когда то, что гибельно для страны, нации, народа и государства, становится приемлемым и превалирующим. При этом идет поддержка всех нежизнеспособных групп населения, разных неудачников, лузеров.

Такова концепция Сороса: уничтожение титульной нации, успешных предпринимателей, среднего класса и поддержка всего нежизнеспособного и неконкурентного.

В Украине представители Сороса – это Лещенко, Найем и вся группа людей вокруг Лещенко. Эти люди в значительной степени контролируют правительство и Офис президента. Импичмент Трампа, к слову, это тоже операция Сороса. Демократическая партия – это Сорос. Макрон – это Сорос.

В ЕС позиции Сороса очень сильны на сегодняшний день, как и в Украине. Я бы даже сказал, что эти люди превалируют в нынешней Верховной Раде. Посмотрите хотя бы на те же партии Вакарчука и Порошенко… Да и в Слуге народа они тоже серьезно представлены.

Владимир: За период независимости так и не создан главный принцип государственности, а именно – реальная уголовная ответственность первых лиц, присвоивших себе право на управление страной. Является ли причиной этому безответственное действие Кравчука при будапештском "договорняке" и его последующее осознание преступного действия, враз опустившее Украину из стран, имеющих ядерный щит, уважаемый статус и на то время вполне обеспеченную и численную армию, ниже плинтуса? Дальнейший страх ответственности и ответа за содеянное толкнул Кравчука на сотворение недогосударственности. А "последыши", особенно Кучма, воспользовались этим, еще больше превращая Украину в территорию с паразитарной системой, управляемой стационарными бандолигархическими кланообразованиями. Насколько уровень сознания ккраинцев в состоянии изменить этот "прыжок" в пропасть?

Олег Соскин: Так оно и есть, хотя роль Кравчука вы преувеличиваете. В свое время я был одним из тех, кто пытался научить Кравчука основам капиталистической экономики. Но Кравчук – предатель по своей природе. Он заложил неправильный фундамент становления государственности Украины. И именно он положил начало приходу разных банд, рэкетиров и т.д. к власти. Именно он поспособствовал построению бандократического режима.

А строил этот режим, конечно же, Кучма. Большую роль в этом процессе сыграл Дмитрий Табачник вместе с Литвином, Медведчуком, Суркисом, Порошенко, Балогой, Ющенко и многими другими. Это все – его продукты, это яйца из его змеиного инкубатора.

Кравчук на пару с Кучмой уничтожили ядерный щит Украины. Я в то время высказывался, как следовало делать, а злодеи, используя мои советы, строили бандсистему. Я им показывал слабые места, но оказалось, что они руководствовались другими коренными интересами – не на благо Украины, а на благо разбойников, захвативших Украину и уничтоживших ее мощнейший оборонный, экономический, социальный, геополитический, финансовый потенциал.

Кучма и Кравчук – на мой взгляд, враги Украины. Кравчук сдал ракеты средней дальности, Крым (когда согласился на республику), не запретил компартию, не провел декоммунизацию и деКГБизацию. А уже Кучма отдал Севастополь и другие базы России, отдал стратегическое ядерное оружие, то есть до конца разоружил страну и уничтожил армию. Так что они постарались на пару. Я считаю, что они были в сговоре, осуществили несколько тотальных ограблений Украины и не понесли за это наказания. Сегодня они являются "черными кардиналами", которые управляют этим пространством.

Ігор: На вашу думку, коли нарешті люди, відомі як олігархи, опиняться за ґратами?

Олег Соскин: Это бесполезно, потому что они плодятся, как саранча. Их невозможно уничтожить. На примере НАБУ и НАЗК мы видим, что вроде бы в эти структуры выбирают честных, но, едва заняв пост, они становятся еще худшими бандитами и коррупционерами, нежели их предшественники.

Нужно менять систему, так как всех не пересажаешь. В капитализме нет коррупции – это, так называемая, рента за место: когда представитель банды захватывает государственную командную высоту, то есть должность, то она становится источником обогащения. Новичок, конечно же, делится с бандой, "общаком", работает под руководством главаря банды разбойников. Разбойники, естественно, не могут пересажать членов собственной банды.

Не я придумал термин "государство стационарного бандита". Это – известная концепция. Потому просто нужно выбросить эти наивные надежды, что придет кто-то, кто всех посадит. В "государстве стационарного бандита" прийти к власти может только еще больший бандит, который захватит командные высоты в государстве благодаря фальсификациям и манипулятивным технологиям под видом выборов.

Не имеет значения, кто придет к власти. Как только этот человек займет место, и как только уберут истощившуюся банду, новая подключит щупальца того спрута, который действует в тени – в итоге, новый человек начиннет работать на этого спрута, на организм дракона.

На примере Зеленского и Слуг народа мы видим, что эта история повторяется стопроцентно, как это было при всех предыдущих группах: при Кучме, при Ющенко, при Януковиче-Азарове, при Порошенко.

Оставьте эту иллюзию, что кто-то может победить коррупцию, и что этот успех зависит от того, сколько людей посадят. Можно посадить миллионы, но это ничего не даст. Страна пронизана этими метастазами. Должны быть другие механизмы лечения.

Надежда Майная