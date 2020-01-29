Экс-глава Укрзализныци получит нехилую компенсацию за увольнение - названа сумма

Кравцов получит огромную компенсацию за свое увольнение / УНИАН

Бывший глава правление Укрзализныци Евгений Кравцов похвастался в Сети тем, что из-за его досрочного увольнения, он получит большую денежную компенсацию.

"Если говорить моим любимым юридическим языком: вчера было принято решение досрочного расторжения контракта со стороны работодателя с соответствующей денежной компенсацией руководителю. Она не маленькая, скажу сразу. Но это - решение акционера. Со своей стороны, я был готов продолжить работу в транспортном секторе без денежных выплат по контракту", - сообщил он на своей странице в Facebook.

Чиновник также сообщил, что на протяжении нескольких месяцев Набсовет Укрзализныци занимался рассмотрением отчета о его работе и результатом все остались довольны.

"Почти все KPI выполнены (досрочно и прогнозируемо), в 2019-м было несколько исторических рекордов: финансовых и в перевозках, реализованы масштабные инфраструктурные проекты, ну и будущее IPO как лакмусовая бумага успешных реформ. Таким образом, формальных оснований для увольнения у членов наблюдательного совета не нашлось", - подчеркнул Кравцов.

Также Кравцов похвастался, что Укрзализныця на данный момент переживает один из лучших периодов своей истории.

Отметим, Кравцову будет выплачена компенсация за увольнение в размере годового оклада от его зарплаты.

Ранее Интерфакс писал, что Кравцов как член правления Укрзализныци имел ежемесячный оклад в 500,2 тыс. грн, а в случае исполнения обязанностей главы правления он должен был получать 471,6 тыс. грн в месяц.

Таким образом, по подсчетам Главреда, Кравцов за свое увольнение должен получить около 6 миллионов гривен.

Отметим, что по информации источника Интерфакса, набсовет рассматривал два варианта решения:

перевод Кравцова на работу в Министерство инфраструктуры (по заявлению чиновника);

расторжение контракта по инициативе Набсовета.

Как ранее писал Главред, министр Владислав Криклий 27 января анонсировал проведение заседания набсовета Укрзализныци, который рассмотрит увольнение Кравцова.

А уже 28 января Кравцов был уволен с должности глава Укрзализныци. Также известно, что уже найден специалист, который будет временно исполнять обязанности руководителя.