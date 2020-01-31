"Пережевали и выплюнули": "слуга народа" объяснил, на кого злится Богдан

Андрей Богдан / УНИАН

Глава Офиса президента Андрей Богдан является человеком, который "был в системе", заявил народный депутат от Слуги народа Святослав Юраш.

"Который системой был пережеван, выплюнут - и поэтому очень на нее зол", - подчеркнул он в интервью Буквам.

Юраш считает, что это дает Богдану возможность "изменить систему".

"Поэтому господин Богдан очень полезен. Более того, я вижу, как регулярно господин Богдан делает замечательные вещи. Ужасно - но замечательные вещи. Так что моя позиция по Богдану нюансирована", - отметил "слуга народа".

Он также считает, что главной задачей Богдан являются переговоры с крупными группами влияния в стране.

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"То есть, олигархами. Я считаю, что со стилем господина Богдана, с его отношением это как раз очень правильное место для него. Он в этот вектор прекрасно вписывается", - добавил Юраш.

Напомним, ранее сообщалось, что на благотворительном аукционе продают встречу с Андреем Богданом.