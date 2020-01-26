"Чашечка вкусного кофе": в Украине на аукционе "продают" Андрея Богдана

Андрей Богдан / Фото: УНИАН

На одном из благотворительных аукционов Украины появился необычный лот. Так, каждый желающий может приобрести встречу с главой офиса президента Андреем Богданом.

"Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Богдан приглашает победителя аукциона на чашечку вкусного кофе. Пообщается на разные темы, ну и конечно же, о политике. Встреча состоится в Киеве", - говорится в сообщении пресс-службы Благодійне Рівне в Facebook

Отмечается, что стоимость лота №70 стартует от 5 000 гривен. При этом указано, что собранные средства пойдут на лечение в Польше семилетней девочки из Ровно. Всего необходимо 70 000 гривен.

Стоит отметить, что под постом разгорелась нешуточная битва за встречу с Богданом. Так, пока что за кофе с главой Офиса президента готовы заплатить 50 000 гривен.

Как ранее сообщал Главред, глава ОП Андрей Богдан вошел в состав украинской делегации на встрече в "нормандском формате".