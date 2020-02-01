Дубинский рассказал, кто оплатил вояж "слуг народа" в Давос

Только четверо нардепов от Слуги народа оплатили свою поездку самостоятельно, подчеркнул Александр Дубинский.
Поездку обширной делегации фракции Слуга народа на экономический форум в Давос прокомментировал народный депутат Александр Дубинский.
По его данным, из 20 полетевших в Давос депутатов от Слуги народа только четверо - оплатили свою поездку самостоятельно.
В своем Facebook Дубинский также опубликовал список "слуг народа", которые оплатили поездку в Швейцарию самостоятельно:
• Наталуха
• Забуранна
• Нагорняк
• Галайчук
Дубинский утверждает, что фонд Сороса оплатил поездку нардепу Бардиной, которая была помощником экс-нардепа Сергея Лещенко в прошлом созыве.
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По словам Дубинского, остальным народным депутатам поездку оплатил бизнесмен Виктор Пинчук:
• Арахамия
• Корниенко
• Жмеренецкий
• Жупанин
• Киселевский
• Кравчук
• Михайлюк
• Овчинникова
• Пидласа
• Припутень
• Чернев
• Шипайло
• Шуляк
• Юраш
• Ясько
Дубинский добавил, что большинство депутатов, которые воспользовались помощью Пинчука, являются официальными миллионерами.
Напомним, ранее сообщалось о том, что премьер Алексей Гончарук в Давосе учил инвесторов говорить "Слава Украине!".