Дубинский рассказал, кто оплатил вояж "слуг народа" в Давос

"Слуги народа" посетили форум в Давосе / Reuters

Поездку обширной делегации фракции Слуга народа на экономический форум в Давос прокомментировал народный депутат Александр Дубинский.

По его данным, из 20 полетевших в Давос депутатов от Слуги народа только четверо - оплатили свою поездку самостоятельно.

В своем Facebook Дубинский также опубликовал список "слуг народа", которые оплатили поездку в Швейцарию самостоятельно:

• Наталуха

• Забуранна

• Нагорняк

• Галайчук

Дубинский утверждает, что фонд Сороса оплатил поездку нардепу Бардиной, которая была помощником экс-нардепа Сергея Лещенко в прошлом созыве.

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По словам Дубинского, остальным народным депутатам поездку оплатил бизнесмен Виктор Пинчук:

• Арахамия

• Корниенко

• Жмеренецкий

• Жупанин

• Киселевский

• Кравчук

• Михайлюк

• Овчинникова

• Пидласа

• Припутень

• Чернев

• Шипайло

• Шуляк

• Юраш

• Ясько

Дубинский добавил, что большинство депутатов, которые воспользовались помощью Пинчука, являются официальными миллионерами.

Напомним, ранее сообщалось о том, что премьер Алексей Гончарук в Давосе учил инвесторов говорить "Слава Украине!".