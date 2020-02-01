"Наркоман и алкоголик": Шокин рассказал адвокату Трампа о сыне Байдена

Джо Байден и его сын Хантер / Reuters

Сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер является наркоманом и алкоголиком, заявил экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин.

Такими откровениями бывший шеф ГПУ поделился в беседе с личным адвокатом президента США Рудольфом Джулиани.

"У него не было квалификации вообще никакой. Вы же знаете, если посмотреть его биографию, что он делал, он просто наркоман и алкоголик", - подчеркнул Шокин, отвечая на вопрос Джулиани о том, обладал ли Хантер Байден необходимой квалификацией при его назначении членом правления холдинга Burisma.

Шокин отметил, что компания Burisma занималась в Украине отмыванием денег.

"Злочевский (Николай Злочевский, - ред.) был министром и используя свое служебное положение незаконно взял себе 7 или 9 разрешений на добычу газа в Украине", - рассказал экс-генпрокурор.

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Шокин также добавил, что его отставка была вынужденной, потому что иначе Украина лишилась бы финансовой помощи США.

"Мне не осталось другого выбора. Я не очень хотел увольняться", - добавил он.

Напомним, ранее Шокин сделал сенсационное заявление об своем отравлении.