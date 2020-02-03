"Решить досрочными выборами": эксперт рассказал, когда ждать отставки Гончарука

Алексей Гончарук / УНИАН

У премьер-министра Алексея Гончарука есть "люфт времени" до середины 2020 года, заявил политолог, директор Центра исследований гражданского общества Виталий Кулик.

"Говорить о том, что можно в ближайшее время инициировать его отставку - преждевременно", - подчеркнул он в интервью на Ukrlife.tv.

Вместе с тем эксперт не исключил серьезное переформатирование всей структуры власти в Украине, вплоть до досрочных парламентских выборов.

"Скорее всего, через некоторое время, мы столкнемся с такими вызовами, которые только путем досрочных парламентских выборов можно будет решить", - добавил Кулик.

Читайте также"Постучат по голове": эксперт спрогнозировал сроки отставки Гончарука

Напомним, ранее экс-президент Леонид Кравчук рассказал, когда придет время отправить в отставку Гончарука.