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Эксперт назвал претендента на кресло Гончарука

5 февраля 2020, 03:05

Обновление может затронуть экономический блок правительства, считает Виктор Суслов.

Гончарук
Алексей Гончарук / УНИАН

В Верховной Раде Украины находится очень много случайных людей без опыта государственного управления, заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов.

Таким образом он отреагировал на скандал вокруг народного депутата Евгения Брагара, который в эфире одного из телеканалов посоветовал позвонившей ему пенсионерке с жалобой на высокие коммунальные тарифы, продать собаку "элитной породы", чтобы получить возможность оплатить высокие счета за услуги жилищно-коммунального хозяйства.

"Эти люди не то, что сделать, они не знают, что разумное сказать", - подчеркнул гость студии в комментарии на телеканале 112 Украина.

Он считает, что правительство исповедует политику социального расслоения, ведь в бюджете на текущий год заложен рост минимальной пенсии в размере 74 грн., в то время как рост максимальной пенсии – на 740 грн.

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По его мнению, пенсионеров в Украине опускают на уровень выживания посредством ведения натурального хозяйства.

"Этот путь ведет в никуда", - говорит эксперт.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что главным достижением правительства Алексея Гончарука можно назвать достижение "относительной стабильности".

"Стабильная ситуация – за чужой счет. Постоянное увеличение долгов, при том, что деньги мы занимаем на не выгодных условиях в валюте… Едва ли этим можно гордиться", - напомнил собеседник.

Он также считает, что на сегодня возможны лишь отдельные кадровые изменения в составе Кабинета министров.

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Отвечая на вопрос, кто из министров может лишиться своих должностей, он заявил, что обновление может затронуть экономический блок правительства.

"Украина пока не получает подписанную программу с Международного валютного фонда, новые кредиты. Руководство МВФ подчёркивало, что правительство не выполняет свои обязательства. За это кто-то должен нести ответственность. Эти люди, в основном, представляют экономический блок", - уверен экс-министр.

Отвечая на вопрос о том, что правительство находится под влиянием "международных партнеров", он подчеркнул, что правительство Алексея Гончарука находится под внешним управлением.

Читайте также"Чирикают по-своему": Кравчук рассказал, когда придет время отправить в отставку Гончарука"Гончарук более близок к группе Сороса, есть целый ряд известных грантоедов. Он сам выходец из грантовой организации, которую возглавлял", - напомнил Суслов.

В то же время он ответил на вопрос о вероятных претендентах, которые могут прийти на смену премьер-министру Алексею Гончаруку.

"В принципе, нормально звучит имя Дубилета (министр Кабмина Дмитрий Дубилет, - ред.). Он начал грамотно получать политические дивиденды, единственным из министров отказавшись от всех премий и надбавок. Он не очень на этом пиарится… Люди на это смотрят и уже только благодаря этому есть какой-то политический капитал (у Д.Дубилета, - ред.)", - подчеркнул экономист.

Он добавил, что, хотя этих качеств и недостаточно, Дубилету не помешает сформулировать экономическую программу.

"Для избирателя и в политике важно подчеркивать, что человек пришел на должность не за личным обогащением или высокими зарплатами. У него должны быть интересы национального уровня и мысли о благе Украины", - резюмировал Виктор Суслов.

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Напомним, ранее эксперт Виталий Кулик рассказал, когда ждать отставки Гончарука.

Кабмин премьер-министр Дмитрий Дубилет Виктор Суслов Алексей Гончарук
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