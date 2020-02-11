Отставка Андрея Богдана: Зеленский пока не принял заявление - СМИ

Андрей Богдан - фото УНИАН

лава Офиса президента Андрей Богдан написал заявление об отставке.

Об этом сообщили РБК-Украина два источника во власти, имена которых не уточняются.

"Богдан написал заявление. На этот раз официально", - сказал один из собеседников.

При этом, по данным издания, заявление якобы не принял президент Украины Владимир Зеленский. В то же время и источник из окружения главы государства сообщил, что на этот раз он "не стал бы категорично опровергать эту информацию".

"До утра все должно уже стать понятно, вероятность большая", - добавил он.

На официальный комментарий по этому поводу в Офисе президента изданию не предоставили. Сам Андрей Богдан на вопрос о своей отставке пока не ответил.

По словам источников Украинской правды, по поводу отставки Богдан разговаривал с президентом Владимиром Зеленским в понедельник, 10 февраля. Кроме того, глава Офиса также обсуждал отставку со своими заместителями. О причинах намерения Богдана уйти из Офиса президента источники не сообщают.

Напомним, вечером 10 февраля о возможной отставке Богдана сообщил украинский журналист и телеведущий Максим Назаров, а также Telegram-канал УП. Off the Record.

В то же время депутат от Слуги Народа Максим Бужанский подверг информацию сомнению.

"Все сообщают, что Богдан выносит вещи из кабинета. Но никто не уточняет чьи, и из чьего", - написал нардеп.

Как сообщал Главред, 1 августа 2019 года появилась информация, что Андрей Богдан написал заявление об отставке с поста главы Офиса президента, а в СМИ начала фигурировать фотокопия заявления Богдана об отставке - якобы "слитая" прямо из недр ОП.

Позже оказалось, что на самом деле Богдан не покидал свое рабочее место, а просто написал заявление на всякий случай.

СМИ узнали, что фото документа "слил" заместитель Богдана Кирилл Тимошенко. Журналисты утверждают, что замглавы ОП разослал фото заявления нескольким журналистам без объяснений или уточнений.

Президент Владимир Зеленский, комментируя историю, заявил, что вся его команда готова к немедленной отставке - в случае, если не выполнит взятые на себя задачи и уточнил, что заявление об увольнении написали все главные члены его команды.