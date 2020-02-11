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"Всех вернуть невозможно": Зеленский сообщил подробности обмена пленными

11 февраля 2020, 18:26

Президент заявил, что имеются новые списки на обмен и их нужно разбивать на части.

Владимир Зеленский
Зеленский анонсировал несколько обменов пленными / пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский,  у которого ранее рассказали о новом "кураторе" Путина на Донбассе, заявил о нескольких обменах пленными.

Как сообщил глава государства в интервью "Интерфакс-Украина", у украинской стороны есть очень длинные списки на обмен и их нужно разбивать на части.

"На той стороне более 200 наших, а у нас тут где-то 175-180. А это означает, что за раз их всех вернуть невозможно, из-за подготовки документов. Поэтому этот процесс будет делиться на несколько обменов", - отметил он.

По словам президента, Украина должна делать и "другие вещи" для прекращения войны.

"В направлении мы продвигаемся. Но мы должны делать и другие вещи для прекращения войны. Это уже предмет переговоров, а не интервью", - добавил он.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова пожаловалась на то, что освобожденным 29 декабря из плена так называемых "ЛДНР" украинцам некуда идти после реабилитации, поскольку у них нет домов. По словам Денисовой, в ближайшее время их реабилитация в государственном заведении Лесная Поляна закончится.

"Считаю, что украинцы, которые находились в плену на территориях так называемых "ДНР" и "ЛНР" и потеряли там свое здоровье заслуживают на достойное социальное обеспечение от государства, чтобы они могли поскорее адаптироваться к мирной жизни", - пишет Денисова на своей странице в Фейсбуке.

Напомним, в ходе обмена пленными, который состоялся перед Новым годом неподалеку от КПВВ Майорское,  в Украину вернулись 76 заложников боевиков, в свою очередь, Украина выдала "ДНР" 127 человек.

Ранее Главред писал, что украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов заявил, что во время обмена пленными на Донбассе Украина отдает России "настоящих убийц". При этом он подчеркнул, что для дальнейшего освобождения заложников Украина будет вынуждена торговать своими интересами.

Владимир Зеленский списки обмен пленными новости Украины
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