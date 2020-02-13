Зеленский против: в Слуге народа рассказали об "особом статусе" Донбасса

Донбасс / Фото УНИАН

Никакого "особого статуса" Донбасса не должно быть в Конституции Украины. По словам руководителя партии Слуга народа и первого заместителя парламентской фракции Александра Корниенко, президент Владимир Зеленский против уступок боевикам ОРДЛО.

"Наша позиция и позиция президента Владимира Зеленского - особый статус в Конституцию не вписывать", - заявил Корниенко в интервью Интерфакс-Украина.

При этом он отметил, оба законопроекта об изменениях в Конституцию Украины в части децентрализации не имеют никакого "особого статуса".

"И оба проекта закона (первого варианта и доработанного, а позже отозванного о внесении изменений в Конституцию по децентрализации, - ред.) были без какого-либо "особого статуса", - подчеркнул глава президентской партии.

Как ранее сообщал Главред, председатель парламента Дмитрий Разумков заявил, что к разработке новой редакции законопроекта об особом статусе Донбасса будут привлечены общество и международные партнеры.