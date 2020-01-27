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КСУ отказался от законов про статус Донбасса и амнистию боевиков

27 января 2020, 19:42

Соответствующее представление в КСУ направили еще в июле 2019 года.

Война на Донбассе
Война на Донбассе / УНИАН

Конституционный суд Украины не будет рассматривать законы об особом статусе Донбасса и амнистии боевиков. Так, большая палата КСУ в понедельник, 27 января, отказалась открывать производство относительно конституционности указанных законов.

По данным пресс-службы суда, суд рассматривал возможность открытия производства в деле по конституционному представлению 53 народных депутатов о конституционности законов "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", "О недопущении преследования и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой и Луганской областей".

"Вынесено Постановление Большой палаты Конституционного Суда Украины об отказе в открытии конституционного производства", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что соответствующее представление в КСУ направили еще в июле 2019 года.

Как ранее сообщал Главред, экс-специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе Мартин Сайдик считает, что конфликт на Донбассе будет заморожен до состояния Приднестровского.

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