Конфликт на Донбассе будет заморожен, как в Приднестровье - Сайдик

Конфликт на Донбассе будет заморожен, считает Сайдик / Фото: REUTERS

Конфликт на Донбассе будет заморожен до состояния Приднестровского, а на переговоры по его решению пойдут десятки лет, заявил австрийский дипломат, бывший специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе Мартин Сайдик, который ранее озвучил роль России в конфликте на Донбассе.

"Приднестровье пользуется тем, что считается частью Молдовы. И все преимущества торговли с ЕС распространяются и на Приднестровье. А в нашем конфликте есть люди, которые пользуются соглашением Украины с ЕС о безвизовом режиме. Они сохранили украинские паспорта именно поэтому. В этом аспекте уже есть определенное сходство с Приднестровьем", - пояснил Сайдик.

Однако, по его словам, ни Украине, ни России не полезна так называемая "приднестровизация" Донбасса.

"Здесь территория намного больше и больше населения - уже сейчас поддержка этой территории стоит больших денег. Но когда-то все же надо будет вложить туда большие деньги, восстановить промышленность, шахты. Готова ли Россия на это?". Задался вопросом Сайдик.

При этом Садик подчеркнул, что "не исключает", что конфликт на Донбассе будет заморожен до состояния приднестровского, передает kommersant.

Читайте такжеВыборы в "ДНР" и "ЛНР": Украина в Минске подписала ерунду - МоскальНапомним, ранее Мартин Сайдик прокомментировал отдельные пункты Минских соглашений.

По его словам, в документах по урегулированию ситуации на Донбассе нет пункта о предоставлении Донбассу автономии, однако присутствует норма об особом статусе ОРДЛО в пределах украинского децентрализации.

"Потом появился еще один элемент от российской стороны: требование автономии — понятие, которое бесполезно искать в тексте Минских договоренностей. Там есть только децентрализация. Поэтому если украинцы не хотят говорить об автономии, я могу это понять", — заявил он.