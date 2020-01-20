  1. Главная
  3. Украина

Конфликт на Донбассе будет заморожен, как в Приднестровье - Сайдик

20 января 2020, 13:07

Ни Украине, ни России не полезна так называемая "приднестровизация" Донбасса, убежден австрийский дипломат.

Донбасс
Конфликт на Донбассе будет заморожен, считает Сайдик / Фото: REUTERS

Конфликт на Донбассе будет заморожен до состояния Приднестровского, а на переговоры по его решению пойдут десятки лет, заявил австрийский дипломат, бывший специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе Мартин Сайдик, который ранее озвучил роль России в конфликте на Донбассе.

"Приднестровье пользуется тем, что считается частью Молдовы. И все преимущества торговли с ЕС распространяются и на Приднестровье. А в нашем конфликте есть люди, которые пользуются соглашением Украины с ЕС о безвизовом режиме. Они сохранили украинские паспорта именно поэтому. В этом аспекте уже есть определенное сходство с Приднестровьем", - пояснил Сайдик.

Однако, по его словам, ни Украине, ни России не полезна так называемая "приднестровизация" Донбасса.

"Здесь территория намного больше и больше населения - уже сейчас поддержка этой территории стоит больших денег. Но когда-то все же надо будет вложить туда большие деньги, восстановить промышленность, шахты. Готова ли Россия на это?". Задался вопросом Сайдик.

При этом Садик подчеркнул, что "не исключает", что конфликт на Донбассе будет заморожен до состояния приднестровского, передает kommersant.

Читайте такжеВыборы в "ДНР" и "ЛНР": Украина в Минске подписала ерунду - МоскальНапомним, ранее Мартин Сайдик прокомментировал отдельные пункты Минских соглашений.

По его словам, в документах по урегулированию ситуации на Донбассе нет пункта о предоставлении Донбассу автономии, однако присутствует норма об особом статусе ОРДЛО в пределах украинского децентрализации.

"Потом появился еще один элемент от российской стороны: требование автономии — понятие, которое бесполезно искать в тексте Минских договоренностей. Там есть только децентрализация. Поэтому если украинцы не хотят говорить об автономии, я могу это понять", — заявил он.

Приднестровье война на Донбассе Мартин Сайдик новости Украины и мира
Сейчас вы просматриваете новость «Конфликт на Донбассе будет заморожен, как в Приднестровье - Сайдик». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:39
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: новая муза, подковерная борьба и победы
13:37
"Быдлота, урылки недоделанные": в Киеве пьяный водитель разбил пять автомобилей Фото
13:34
Сдали назад: в Иране опровергли выход страны из ядерной сделки
13:29
Звезда Вечернего Квартала обнажила сочную попку
13:12
Декоммунизация: Зеленский объяснил, какие личности заслуживают улицы в Украине
13:07
Конфликт на Донбассе будет заморожен, как в Приднестровье - Сайдик
12:40
Гончарук рассказал о кадровых изменениях в Кабмине Видео
12:36
Хотел свалить в Лондон: скандального застройщика сняли с рейса в Борисполе Фото
12:31
Разведение сил на Донбассе: Пристайко рассказал о новых участках
12:30
Великая 2020: дата выхода, актеры и трейлер сериала о Екатерине Великой Видео
12:21
Снег и ветер: синоптик испугала штормовым прогнозом
12:21
Пушилин пытался очиститься в Крыму - блогер
12:18
Учителей переучат: в МОН решили судьбу русскоязычных школ
12:11
Защита от России и морозов: в Украине решили создать новое предприятие
12:02
Звезду советского и российского кино не пустили в Украину
11:59
Иран прислал в Украину гонца с извинениями Видео
11:51
Ирак заинтересовался украинской ПВО
11:41
Оля Бузова В огне: премьера новой песни Видео
11:37
"Элитные сигары и алкоголь": в ГБР открыли уголовное дело на экс-главу Укрзализныци Кравцова
11:34
Сладкое самоубийство: назван самый нездоровый торт
11:29
Австралию накрыли мощные песчаные бури – впечатляющие фото Видео
11:25
"Долбо*бов чтобы не было": пьяная Волочкова показала видео с дня рождения Видео
11:11
Жити по-новому: почему украинские заробитчане массово возвращаются из Польши
11:05
На Донбассе стреляли из запрещенного оружия, убит боец
10:51
В Одессе пьяный коп на большой скорости сбил родителей на глазах у ребенка
10:50
Выборы в "ДНР" и "ЛНР": Украина в Минске подписала ерунду - Москаль
10:39
Национальный отбор на Евровидение 2020: список участников в Украине
10:28
Зеленский почтил память погибших "киборгов" Видео
10:25
Настя Каменских показала упругую грудь крупным планом
10:17
Закрыты станции метро в Киеве: что произошло
10:16
Борьба с "родильным туризмом": Штаты ужесточат правила выдачи виз
09:56
Как латентные порохоботы снова оказались у власти мнение
09:55
У Сергея Соловьева кровоизлияние в мозг: все подробности его состояния
09:55
"Знала - Украина не бросит": бывшая узница боевиков "Л/ДНР" рассказала о плене
09:50
Когда можно крестить ребенка в 2020 году – лучшие дни и приметы
09:45
Испанию накрыл мощный ураган: есть погибший, парализовано движение Видео
09:11
"Много негодяев и подонков": Гончарук рассказал, кто работает в госорганах Украины Видео
09:04
Встреча Зеленского и Путина: президент Украины раскрыл важную деталь
09:03
Гороскоп на 20 января всех знаков Зодиака: черные дела, враждебная шишка и благодетель
08:47
Путин потерпел поражение в главном мнение
08:43
В Днепре загорелось общежитие колледжа: что известно
08:05
"Сделал все возможное": Зеленский рассказал об отношениях с Трампом
07:33
Жуткое ЧП в России: в отеле люди заживо сварились в кипятке Видео
07:04
"Односторонний игрок": Сайдик озвучил роль России в конфликте на Донбассе
07:01
"П*здатая, две пары грудей": Maruv дико завела интимными фото Фото
06:46
Из богини в доску: названы продукты, которые уменьшают грудь
06:35
Астролог рассказал, что ждет Крым и Донбасс в 2020 году
06:15
"Попа рабочая": Бузова дерзко изогнулась в интимной позе
06:04
Пикси 2020 – самая модная женская стрижка, которая изменит жизнь - фото Фото
05:33
Ядерный успех: астролог рассказала, кому светит крупный куш в 2020 году
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять