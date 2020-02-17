МИД обратился к России с жестким требованием из-за задержания рыбаков

Украина потребовала от России предоставить полную информацию о рыбаках / УНИАН

В МИДе Украины выразили решительный протест из-за задержания четверых украинских рыбаков в Азовском море, которое произошло 15 февраля. Также в ведомстве решили вызвать временного поверенного в делах Российской Федерации в Украине.

Как пишет пресс-служба ведомства, дипломаты призвали Российскую федерацию незамедлительно предоставить полную информацию об обстоятельствах задержания украинского рыболовецкого судна и четырех членов его экипажа.

"В ходе встречи российской стороне было передано требование безотлагательно освободить украинских рыбаков, рыболовное судно и вернуть весь рыболовный инвентарь", - говорится в сообщении.

Задержание рыбаков Россией

Ранее Главред сообщал, что 15 февраля российские пограничники Фсб задержали четырех украинских рыбаков в Азовском море за вылов рыбы. На катере обнаружили почти 300 единиц камбалы-калкана.

Позже стало известно, что так называемый Керченский городской суд решил арестовать задержанных российскими силовиками в Азовском море украинских рыбаков. Так, четверо граждан Украины арестованы на 10 суток.

Отмечается, что украинцев задержали за "незаконный вылов рыбы".

"Задержанные накануне сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Крыму в Азовском море, признаны виновными в совершении административного правонарушения по части 4 статьи 19.3 КоАП России ("Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов федеральной службы безопасности в связи с исполнением им служебных обязанностей, а равно воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей"). Им назначен административный арест на 10 суток", – говорится в сообщении пресс-службы "Погрануправления ФСБ по Крыму".