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"Готовы работать ночью": нардеп поведал, что не устраивает в работе Кабмина

28 февраля 2020, 23:27

В Слуге народа рассказали подробности проведения внеочередного заседания парламента 4 марта.

Руслан Стефанчук
Руслан Стефанчук заявил, что о полной отставке Кабмина пока речь не идет / Фото: УНИАН

После того, как Владимир Зеленский созвал Раду на внеочередное заседание, в Слуге народа заявили, что готовы работать в стенах парламента даже посреди ночи.

"Мысль о том, что парламент заблокирован на месяцы, она не совсем соответствует действительности. Потому что Регламент ВР предусматривает возможность проведения внеочередных заседаний ВР. Для этого нужно за три дня до этого заседания подать инициативу", - заявил первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук в эфире радио Новое время.

Он отметил, что особенность заседания 4 марта - сразу сообщается повестка дня, указываются все вопросы, которые должны будут рассмотреть нардепы.

"Абсолютно проблем не будет - за три дня инициатива и я думаю, что парламент найдет возможность. А тем более, наш парламент может работать и ночью. Мы можем работать и ночью, чтобы решить любую настоятельную потребность, которая будет в обществе", - сказал Стефанчук.

Также парламентарий заверил, что в Раде хотят усилить социальное и экономическое направления в Кабинете министров новыми кадрами. Однако, о полной ротации Кабмина речи не идет.

"Речь в первую очередь может идти о точечных изменениях, потому что мы видим, что некоторые направления требуют определенных усилений. Мы не должны забывать, что есть определенные информационные атаки на правительство. Безусловно, мы должны усилить некоторые направления, в частности это направление социальное, экономическое", - заявил Стефанчук.

Вместе с тем, он отметил, что о полной смене правительства пока речь не идет.

"У правительства есть летний иммунитет. Поэтому только в случае, но я фантазирую, если правительство напишет заявление об отказе, тогда только может быть рассмотрено", - сказал политик. 

Внеочередное заседание Рады

Напомним, 28 февраля глава государства Владимир Зеленский обратился к спикеру Рады Дмитрию Разумкову с просьбой созвать внеочередное заседание парламента

Зеленский созывает Раду  на 4 марта к 16:00.

"Глава государства обратился с просьбой включить в повестку дня заседания вопрос о рассмотрении нескольких проектов законов и по Кабинету Министров Украины. Кроме того, президент просит заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов", - сообщили в Офисе президента.

новости Украины Руслан Стефанчук Верховная Рада
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