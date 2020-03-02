"Это мужчина или женщина?": названа вероятная замена Пристайко

Дмитрий Кулеба / УНИАН

Новым министром иностранных дел Украины может стать нынешний вице-премьер по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба.

Об отставке главы украинского внешнеполитического ведомства Вадима Пристайко пишет Украинская правда со ссылкой на собственные источники в партии Слуга народа.

"Есть возможность, что сам Кулеба будет совмещать две должности", — отмечает издание.

Кроме того, в Кабмине готовятся сменить главу Минздрава и Минсоцполитики.

"Их надо менять. Потому что у нас во фракции куча депутатов не знают, какого пола министр соцполитики. Это мужчина или женщина? Так не может быть. Но кандидатуры еще ищут", — сказал источник УП.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что премьер-министр Алексей Гончарук 28 февраля якобы написал очередное заявление на имя президента Владимира Зеленского с просьбой об увольнении с занимаемой должности и просит, чтобы глава государства его подписал.

Позже председатель парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия подтвердил, что на внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта будут рассмотрены кадровые изменения в Кабмине.