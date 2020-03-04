"Слуга народа" рассказал о судьбе Гончарука в случае увольнения

Алексей Гончарук написал заявление об отставке/ Фото kmu.gov.ua

Сегодня премьер-министр Алексей Гончарук может остаться без должности главы Кабмина. Однако на "произвол судьбы" его не покинут. Об этом заявил народный депутат от Слуги народа Николай Тищенко.

По словам нардепа, новую должность Гончаруку еще не предложили, но он останется в команде, передает Telegram-канал PavlovskyNews.

"Гончарук принял страну в разрухе - с дыркой в бюджете. Кадровых изменений не избежать, но у меня к нему большой кредит доверия. Он остается в команде. Мы своих не бросаем", - сказал Тищенко.

В качестве достижений на должности премьера "слуга народа" отметил только один пункт – Гончарук собрал команду.

Тем временем в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Инициаторами проекта стали 15 нардепов, среди которых 9 - от Слуги народа.

Профильный комитет Рады поддержал отставку Гончарука. За это решение проголосовали 23 из 25 членов комитета. Окончательное решение будет принято сегодня, 4 марта, на внеочередном заседании Верховной Рады.

Отметим, отставка Гончарука повлечет за собой и отставку всего Кабмина.

Читайте такжеУникальный "козел отпущения": почему Зеленскому пока не стоит увольнять ГончарукаНапомним, во вторник народный депутат Украины Александр Дубинский заявил, что премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке со своей должности.

Позже бывший народный депутат от парламентской фракции Слуга народа Антон Поляков обнародовал заявление об увольнении премьер-министра Алексея Гончарука. Документ датирован 3 марта. В нем указано, что Гончарук просит Верховную Раду принять его отставку.

Как сообщал Главред, ранее президент Владимир Зеленский встретился с членами парламентской фракции партии Слуга народа. На пост премьер-министра глава государства предложил назначить Дениса Шмыгаля вместо Алексея Гончарука.