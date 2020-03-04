Без 5 минут премьер-министр Шмыгаль шокировал ответом депутату

Денис Шмыгаль шокировал ответом депутату / УНИАН

В среду, 4 марта, на заседании Верховной Рады в ходе обсуждения кандидатуры нового премьер-министра Дениса Шмыгаля ему задали ряд вопросов, на которые он странно и довольно высокомерно ответил.

Так, народный депутат Украины Алексей Кучеренко обратился к Шмыгалю и президенту Владимиру Зеленскому, который тоже присутствовал в Раде.

"Господин кандидат и вы, господин президент, в своей речи говорили про тарифную проблему. Я надеюсь, что вы поняли, что желание привести до экономически обоснованных тарифы превратилось в сплошную клоунаду и фарс вместе с пиаром именно благодаря непрофессионализму правительства. Собираетесь ли вы разбираться с главной проблемой энергетического сектора Украины – НАК Нафтогаз Украины? Собираетесь ли вы разбираться, куда исчезли десятки миллиардов гривен, которые были за счет потребителей направлены якобы на повышение добычи газа, которые ни к чему не привели? Собираетесь ли вы разбираться с так называемым независимым Наблюдательным советом, в котором есть в том числе представители президента и правительства Украины? Собираетесь ли вы вводить современную тарифную политику и как вы собираетесь решать проблему капитального ремонта жилищного фонда Украины?", - во всеуслышание спросил Кучеренко.

На эту длинную тираду депутата кандидат в премьер-министра ответил кратко: "Собираемся".

И все. Так просто на столь важные вопросы. Без подробностей и уточнений.

Читайте такжеЗеленский: Я не могу быть психологом, коллектором и нянькойНапомним, ранее сообщалось, в среду, 4 марта, Верховная Рада Украины проголосовала за отставку Кабмина Алексея Гончарука. За отставку проголосовали 353 народных избранника.

Добавим, что отставка премьер-министра автоматически ведет к отставке всего правительства. Гончарук возглавил Кабмин 29 августа 2019 года.

Отметим, на заседании присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Он обратился к народным депутатам и гражданам с трибуны Рады и раскритиковал работу Кабмина.