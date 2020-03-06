Новый премьер Шмыгаль анонсировал возвращение Дубилета в Кабмин

Дмитрий Дубилет / УНИАН

Новоизбранный премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о ситуации отставкой Дмитрия Дубилета с поста министра Кабинета министров. По его словам, экс-министра останется в правительстве,

"Мы не отказывались ни от одного члена нашей команды. Предыдущее правительство — это команда и каждый из них может найти себя и работать на пользу Украины, и мы не собираемся отказываться ни от одного, в том числе от господина Дубилета…", - рассказал Шмыгаль во время программы Право на власть в эфире телеканала 1+1.

При этом новый премьер указал, что Дубилет немного отдохнет и продолжит свою работу в Кабмине, но не указал на какой должности.

Как ранее сообщал Главред, Верховная Рада поддержала новый состав Кабинета министров во главе с Денисом Шмыгалем на сессии парламента.