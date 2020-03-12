Сдался без боя: в Голосе назвали плюсы отставки Вакарчука

Вакарчук после отставки будет больше времени посвящать избирателям / Reuters

После своей недавней отставки с поста главы Голоса, Станислав Вакарчук намерен больше времени посвящать политическим делам, в частности встречам с избирателями и международными партнерами.

Как заявил пресс-секретарь политсилы Ярема Дух, Вакарчук продолжает оставаться моральным авторитетом партии, который ведет и привлекает других.

"В прошлом мае, когда создали партию Голос, Святослав Вакарчук говорил, что видит свою задачу в том, чтобы приводить в политику новых честных профессиональных людей. Этим Вакарчук и дальше занимается - как народный депутат во фракции Голоса и лидер партии. Святослав Вакарчук продолжает оставаться лидером партии - моральным авторитетом, который ведет и привлекает других", - отметил Дух.

Читайте такжеВакарчук не обеспокоился падением рейтинга партии Голос

Он также обратил внимание на то, что после отставки Вакарчук сможет больше времени посвятить собственно политическим делам: встречи с избирателями, международными партнерами и, главное - созданию широкого круга всех тех, кому не все равно.

Также, по его словам, избрание народного депутата Киры Рудык на должность председателя партии Голос будет способствовать развитию партячеек и подготовке к местным выборам.

Ранее Главред сообщал, что 11 марта известный украинский музыкант, лидер рок-группы Океан Эльзы и нардеп Святослав Вакарчук покинул пост главы одной из парламентских сил - партии Голос. Соответствующее сообщение было опубликовано на его странице в Facebook после съезда политсилы.

Напомним, ранее, в конце февраля 2020 года, в Сети было распространилась фейковая информация о том о том, что депутат и лидер партии Голос Святослав Вакарчук сложил полномочия нардепа. Якобы, по его убеждению, девятый созыв Верховной Рады не выполнил своего основного назначения - "создавать видение Украины как современного европейского государства".