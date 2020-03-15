Украина "впарила" 2 млн медицинских масок: жесткий ответ МИД

Украину обвинили в намерении продать медицинские маски во время пандемии коронавируса / УНИАН

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини заявил, что Украина якобы готова была продать стране партию медицинских масок в 2 млн шт., но в итоге продала их в Германию.

"Мы уже приготовили чемодан с 1,2 млн евро наличными. Собирались лететь за ними правительственным бортом. Но пришел немецкий перекупщик, заплатил за маски и купил их", – сказал Пеллегрини.

Однако, премьер-министр Словакии не уточнил, с кем именно в Украине вел переговоры о покупке масок – частным лицом, предприятием или госучреждением. Не сказал он и когда должна была состояться сделка.

Позже на информацию премьера Словакии отреагировали в украинском МИДе. Так, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил о том, что если Словакия в разгар вспышки коронавируса действительно пыталась купить медицинские маски в Украине, то планировала это в обход законодательства.

Он отметил, что экспорт средств защиты от распространения COVID-2019 запрещен по меньшей мере до 6 июня.

"Попытки компаний по заказу кого-либо из-за рубежа экспортировать – незаконны. Будем жестко блокировать. Здоровьем граждан не торгуем", – написал министр.

Также о скандале с продажей медицинских масок в Сети написала известная адвокат Зоя Ярош. В своем посте она обратила внимание на то, что масок действительно нет в аптеках, а также упрекнула власть в желании заработать в период пандемии жуткого вируса.

Ранее Главред писал, что по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля украинские больницы получат 10 миллионов медицинских масок в связи с пандемией китайского коронавируса. По словам чиновника, он лично проверил областные медицинские склады.

"10 миллионов медицинских масок завтра (понедельник, 16 марта, - ред.) передадим в учреждения здравоохранения по всей Украине! Сегодня лично проверил областные медицинские склады, совместно с главным государственным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко. На складах порядок", - заявил Шмыгаль.