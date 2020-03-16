Зеленский намылился объявить ЧП в Украине – нардеп

Введение чрезвычайного положения в Украине – что задумал Зеленский / УНИАН

Введение чрезвычайного положения в Украине – таковы планы президента Владимира Зеленского. Пока только планы, уточнил лидер фракции Голос Сергей Рахманин у себя в Facebook.

При этом он считает такое решение излишним и ненужным, сводя все к правам и свободам граждан. По его мнению, с помощью ЧП в Украине 2020 Зеленский намерен бороться с митингами – а не с коронавирусом.

"Первое. Чрезвычайное положение – это всегда ограничение прав и свобод. Это запрет забастовок и массовых мероприятий. Это ограничения в передвижении, табу на проведение выборов, дополнительные полномочия силовиков и другие лакомства. Второе. Если власть решается на введение чрезвычайного положения, это значит, что без ущемления прав граждан она не может справиться с какой-то проблемой…" – пишет Рахманин.

Читайте такжеУкраина в шаге от чрезвычайного положения из-за коронавируса: что это значит для гражданОн призвал подробнее разъяснить, зачем вводить ЧП и какие именно права и свободы будут ограничены.

"Не знаю, насколько введение чрезвычайного положения поможет преодолеть коронавирус, но то, что оно облегчит власти решение политических вопросов – точно. Любая акция неповиновения, например, по поводу появления "консультативной измены", будет незаконной. Поэтому естественный вопрос – зачем это положение президенту Зеленскому?" – отметил Рахманин.

Ранее Зеленский заявил о введении особого режима из-за коронавируса. Глава государства перечислил меры, которые будут предприняты на территории страны.

Напомним, президент заявил об остановке работы метрополитенов в Украине. Подземка будет остановлена с 18 марта.