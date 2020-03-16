УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Зеленский намылился объявить ЧП в Украине – нардеп

16 марта 2020, 21:17

Рахманин призвал подробнее разъяснить, зачем вводить ЧП и какие именно права и свободы будут ограничены.

Введение чрезвычайного положения в Украине – что задумал Зеленский
Введение чрезвычайного положения в Украине – что задумал Зеленский / УНИАН

Введение чрезвычайного положения в Украине – таковы планы президента Владимира Зеленского. Пока только планы, уточнил лидер фракции Голос Сергей Рахманин у себя в Facebook.

При этом он считает такое решение излишним и ненужным, сводя все к правам и свободам граждан. По его мнению, с помощью ЧП в Украине 2020 Зеленский намерен бороться с митингами – а не с коронавирусом.

"Первое. Чрезвычайное положение – это всегда ограничение прав и свобод. Это запрет забастовок и массовых мероприятий. Это ограничения в передвижении, табу на проведение выборов, дополнительные полномочия силовиков и другие лакомства. Второе. Если власть решается на введение чрезвычайного положения, это значит, что без ущемления прав граждан она не может справиться с какой-то проблемой…" – пишет Рахманин.

Читайте такжеУкраина в шаге от чрезвычайного положения из-за коронавируса: что это значит для гражданОн призвал подробнее разъяснить, зачем вводить ЧП и какие именно права и свободы будут ограничены.

"Не знаю, насколько введение чрезвычайного положения поможет преодолеть коронавирус, но то, что оно облегчит власти решение политических вопросов – точно. Любая акция неповиновения, например, по поводу появления "консультативной измены", будет незаконной. Поэтому естественный вопрос – зачем это положение президенту Зеленскому?" – отметил Рахманин.

Ранее Зеленский заявил о введении особого режима из-за коронавируса. Глава государства перечислил меры, которые будут предприняты на территории страны.

Напомним, президент заявил об остановке работы метрополитенов в Украине. Подземка будет остановлена с 18 марта.

Владимир Зеленский Зеленский новости новости Украины коронавирус китайский коронавирус коронавирус в Украине чрезвычайно положение Сергей Рахманин
Сейчас вы просматриваете новость «Зеленский намылился объявить ЧП в Украине – нардеп». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

21:17
Зеленский намылился объявить ЧП в Украине – нардеп
21:06
Украина в шаге от чрезвычайного положения из-за коронавируса: что это значит для граждан
20:31
Россия запретила въезд для украинцев и не только: что известно Видео
20:29
В РФ из-за коронавируса могут перенести референдум по "обнулению" Путина - СМИ
20:00
Лобызание икон и причастие из одной ложки: как церкви Украины нарушают карантин Фото
19:55
"А за какой хрен дома сидеть": украинцы огорчены из-за решения властей закрыть подземку Видео
19:10
Модные купальники 2020 - самые горячие тренды на лето: фото Фото
19:08
Восточная Украина получит от ЕС более 3 миллионов евро: на что пойдут деньги
18:55
Від пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн 5 выпуск 16-03-2020 Видео
18:49
Хакеры наживаются на теме коронавируса: IT-специалисты рассказали, как распознать мошенников
18:48
По играм серии Ведьмак бесплатно раздают много годноты в GOG
18:42
Зеленский заявил о введении особого режима из-за коронавируса
18:25
"Грубо врут": глава МИД Украины обратился к украинцам Видео
18:14
Как коронавирус повлияет на разработку украинской игры S.T.A.L.K.E.R. 2?
18:00
"Нас всех кинули": украинский бизнес воет из-за китайского вируса Видео
17:52
Триумф Microsoft: в мире теперь свыше миллиарда устройств на Windows 10
17:40
Суд России "умножил на ноль" сроки Путина
17:31
Зеленский заявил об остановке работы метрополитенов в Украине
17:24
Евросоюз вводит запрет на въезд иностранцев Видео
17:19
Steam поставил новый рекорд по количеству пользователей за день
17:09
Финишная прямая: главного подозреваемого по делу Гандзюк экстрадировали в Украину
17:01
Порошенко неожиданно явился в ГБР - СМИ
16:43
"Закрыть всегда проще": Лукашенко распек Кремль за закрытие границ
16:34
Capcom назвала дату выхода бесплатного демо Resident Evil 3 Remake Видео
16:30
После отдыха в больницу: в Мариуполе срочно госпитализировали четырех человек Видео
16:27
Хитрая зараза: китайские ученые сделали сенсационное открытие о коронавирусе Видео
16:26
Похоже, нам врут: каково реальное количество зараженных коронавирусом в Украине мнение
16:11
Ученые США рассказали, кто из людей толстеет от воздуха Видео
16:11
У Кличко рассказали, есть ли в Киеве коронавирус
15:40
Египет останавливает авиасообщение, украинцы должны вернуться сами: подробности Видео
15:40
Пациенты изолированы: еще двое украинцев подцепили коронавирус
15:30
Как тонировать волосы дома и преимущества тонирования волос – фото Фото
15:28
Кабмин отдаст министерство энергетики нардепу от Слуги народа - СМИ
15:24
Microsoft представила полные характеристики Xbox Series X. Мощь впечатляет Видео
15:08
Деньги важнее: из Украины массово вывозят медицинские маски, шокирующие цифры Видео
15:00
Зеленский подписал срочный указ по борьбе с коронавирусом - главное
14:46
В Раде "разрешили" не платить коммуналку во время карантина в Украине: в чем суть Видео
14:26
Черновчанин, который первым заболел коронавирусом в Украине, победил болезнь Видео
14:08
В Слуге народа взбунтовались против Сивохо и назвали его "вредителем"
14:04
Ученые рассказали, как связана туалетная бумага с коронавирусом
13:33
Украинцам "светит" тюрьма из-за коронавируса: чего опасаться
13:29
"Еще раз - молодой папа": Джуд Лоу в очередной раз станет отцом
13:28
В Украине введут чрезвычайное положение - экс-нардеп
13:13
В Раде хотят остановить весь общественный транспорт в Украине
13:08
Врачи футболят, тесты зажали: киевлянка рассказала ужасы диагностики коронавируса Видео
13:00
Карантин в Украине: какие города уже "закрыты"
12:56
Сотни зараженных: появилось шокирующее исследование по коронавирусу
12:49
Слух: бесплатное демо Resident Evil 3 Remake появится уже скоро
12:40
Бой Хабиб – Фергюсон под угрозой из-за коронавируса: UFC идет на крайние меры
12:37
"Плевать": Путин психанул из-за санкций и снова заговорил о их "пользе"
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять