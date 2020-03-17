Выяснилось, кто заменит Венедиктову на должности директора ГБР

Венедиктову на должности директора ГБР заменит Соколов / @dbr.gov.ua

После назначения руководителя Госбюро расследований Ирины Венедиктовой генпрокурором, исполнять полномочия директора ГБР будет заместитель директора ГБР Александр Соколов.

Как пишет пресс-служба ГБР, Соколов приступает к исполнению полномочий с сегодняшнего дня, 17 марта 2020 года, в соответствии с ч.1 ст.10, п.2 ч.4 ст.10, ч.4 ст.12 закона "О Государственном бюро расследований".

Назначение Венедиктовой генпрокурором

Ранее Главред писал, что во вторник, 17 марта, Верховная Рада собралась на внеочередное заседание, во время которого нардепы проголосовали за назначение на должность Генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

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За это решение отдали свои голоса 269 народных избранников.

Также напомним, кандидатуру Ирины Венедиктовой на должность генпрокурора представил президент Украины Владимир Зеленский. Во время своего выступления Венедиктова пообещала "не продавать должности" и не "сливать дела". Она также назвала свои первоочередные задачи - аудит и люстрация прокуроров. Кроме того, Венедиктова пообещала продолжить реформу прокуратуры, но не так, чтобы ведомство прекратило работу.

"Все, что может быть быстро и законно завершено, то будет быстро и законно завершено. А дальше следователь, как независимое лицо, будет двигаться совершенно независимо. Но двигаться", - заявила Венедиктова.