Ушел, но не совсем: Дубилет объяснил, как продолжит работу с правительством

Дмитрий Дубилет / Униан

Бывший министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет рассказал, вернется ли в политику. По его словам, он не намерен возвращаться в состав правительства.

"По поводу моих дальнейших планов. В состав Кабмина я входить не буду", - сообщил Дубилет в Facebook.

При этом он отметил, что намерен вернуться в бизнес.

"Я хочу довести до конца часть проектов из топ-50 (это проекты, которые вела команда прошлого правительства - ред.). Буду ими заниматься извне – благо, опыт внедрения iGov в качестве волонтера есть. Сейчас возвращаюсь в родную стихию – в бизнес", – подытожил бывший министр.

Как ранее сообщал Главред, премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о ситуации отставкой Дмитрия Дубилета с поста министра Кабинета министров. По его словам, экс-министр останется в правительстве.