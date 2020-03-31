Встреча Зеленского, Путина, Меркель и Макрона: Ермак назвал условия "свидания"

Ермак рассказал, когда встретятся Путин, Макрон, Меркель и Зеленский / Reuters

Новая встреча лидеров нормандской четверки - Ангелы Меркель, Владимира Путина, Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона пройдет после выполнения нескольких условий, заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во вторник, 31 марта.

По его словам, главным условием проведения саммита является выполнение всего того, о чем "нормандская четверка" договорилась в Париже в декабре 2019 года.

"Украина всегда делала все, чтобы это выполнить, но не все зависит от нас. К сожалению, другая сторона не придерживается тех обязательств, которые достигнуты в Париже. В первую очередь, это прекращение огня. Украинская сторона повторяет: если кто-то нападает, стреляет по нашим бойцам, наша армия каждый раз дает отпор, но это не останавливает наше стремление к миру, договоренностям. В первую очередь, это минские договоренности", - заявил Ермак в ходе брифинга.

Читайте такжеМинский "крест": Ермак рассказал, что будет в случае отказа от соглашенийНапомним, 23 марта министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что новые переговоры лидеров стран нормандской четверки (Украина, Франция, Германия и Россия), которые планировались на апрель, могут произойти в режиме видеоконференции.

13 марта руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что встречу советников лидеров нормандской четверки, которая должна была состояться 12 марта, перенесли.

"Встреча советников должна была состояться 12 марта, но ее перенесли из-за коронавируса. У нас будет телефонный разговор между советниками, в ходе которого мы будем в том числе говорить о дате возможного саммита, который должен был состояться в Берлине", - заявил.