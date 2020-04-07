"Утечка, бл*дь": Лерос выступил с новыми угрозами в адрес Ермака и Венедиктовой

Гео Лерос выдвинул новые обвинения в адрес Ермака и Венедиктовой / УНИАН

"Слуга народа" Гео Лерос вновь выступил с резкими обвинениями в адрес главы Офиса президента Андрея Ермака. "Под раздачу" также попала генпрокурор Ирина Венедиктова.

Так в Сети Лерос заявил, что уголовные дела в отношении него были открыты недавно. А сам Ермак на встрече с президентской фракцией якобы соврал, сообщив, что уголовные дела в отношении нардепа были открыты задолго до скандала.

Лерос настаивает на том, что он был уволен 20 марта с должности советника Владимира Зеленского именно из-за того, что за день до этого дал интервью, в котором раскритиковал инициативу Ермака по Донбассу.

"В этот же день глава офиса даёт команду СБУ нарыть на меня что угодно и открыть дела. 24 марта старший лейтенант СБУ Михайло Ляхович пишет рапорт своему начальнику с бредовыми обвинениями по муралам 2016 года! 25 марта письмо из СБУ уходит в ДБР. 26 марта ДБР отправляет уведомление генеральному прокурору. И вуаля, можно за депутатом вести слежку, заставлять ходить на допросы, как на работу и постепенно делать послушным!" – пишет Лерос.

При этом он пригрозил, что "знает все и про всех", призвав "думать о последствиях" перед тем, как "делать лживые обвинения".

"Это касается и вас, госпожа Венедиктова", – добавил Лерос.

Ранее Главред писал, что глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что ждет итогов расследования в отношении обвинений депутата Гео Лероса и пленок, на который якобы присутствует брат Ермака Денис.

Также напомним, депутат от Слуги народа Гео Лерос опубликовал записи, на которых, по его словам, брат главы Офиса президента Денис Ермак проводит переговоры относительно кадровых назначений в органах власти с неизвестными лицами.