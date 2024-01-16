5 стран начинают вставлять палки в колеса: они недовольны экспортом украинского зерна

Пять стран жалуются Еврокомиссии на то, что они якобы не могут нормально торговать на рынке зерном из-за экспорта более дешевого украинского зерна. Они хотят принудить применить меры в отношении Украины. Об этом сообщает Reuters.
Речь идет о Болгарии, Румынии, Польше, Венгрии и Словакии. Именно эти страны направили письмо с требованиями в Еврокомиссию. Страны хотят, чтобы исполнительный орган блока рассмотрел в отчете, соответствуют ли украинские правила производства стандартам ЕС. В тексте говорится, что новые решения якобы защитят рынки стран-членов, которые граничат с Украиной, и это поможет им использовать весь свой экспортный потенциал.
Страны хотят, чтобы Еврокомиссия вернула квоты и пошлины на украинское зерно.
Блокада границы поляками
Напомним, 23 декабря удалось разблокировать пункт пропуска "Шегини-Медика" на границе Украины и Польши. После переговоров нового правительства Польши с протестующими, блокаду решили прекратить.
Лидер протеста сообщил о продлении с 4 января блокады пункта пропуска "Медика-Шегини". Фермеры требовали письменные гарантии дотаций на кукурузу и сохранения сельскохозяйственного налога.
Как сообщал Главред, Украина пытается решить ситуацию с забастовкой польских перевозчиков и блокадой границы с Польшей. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что страна проведет переговоры на всех уровнях с новым правительством Польши.
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