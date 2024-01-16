5 стран начинают вставлять палки в колеса: они недовольны экспортом украинского зерна

Страны ЕС хотят добиться возврата пошлины и квот на украинское зерно.

https://glavred.info/politics/5-stran-nachinayut-vstavlyat-palki-v-kolesa-oni-nedovolny-eksportom-ukrainskogo-zerna-10533560.html Ссылка скопирована

5 стран выступают против экспорта украинского зерна / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Пять стран жалуются Еврокомиссии на то, что они якобы не могут нормально торговать на рынке зерном из-за экспорта более дешевого украинского зерна. Они хотят принудить применить меры в отношении Украины. Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о Болгарии, Румынии, Польше, Венгрии и Словакии. Именно эти страны направили письмо с требованиями в Еврокомиссию. Страны хотят, чтобы исполнительный орган блока рассмотрел в отчете, соответствуют ли украинские правила производства стандартам ЕС. В тексте говорится, что новые решения якобы защитят рынки стран-членов, которые граничат с Украиной, и это поможет им использовать весь свой экспортный потенциал.

Страны хотят, чтобы Еврокомиссия вернула квоты и пошлины на украинское зерно.

видео дня

Блокада границы поляками

Напомним, 23 декабря удалось разблокировать пункт пропуска "Шегини-Медика" на границе Украины и Польши. После переговоров нового правительства Польши с протестующими, блокаду решили прекратить.

Лидер протеста сообщил о продлении с 4 января блокады пункта пропуска "Медика-Шегини". Фермеры требовали письменные гарантии дотаций на кукурузу и сохранения сельскохозяйственного налога.

Как сообщал Главред, Украина пытается решить ситуацию с забастовкой польских перевозчиков и блокадой границы с Польшей. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что страна проведет переговоры на всех уровнях с новым правительством Польши.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.