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"Аншлюс" Беларуси Россией и срочная помощь для Киева: Украина требует серьезной поддержки от США

18 ноября 2021, 23:50
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Украине нужно более серьезная поддержка от США в сфере обороны и дипломатии, сказал Алексей Резников.

Украина США
Украина видит серьезную угрозу в фактическом присоединении Россией республики Беларусь - Резников / УНИАН

Киев видит серьезные угрозы для безопасности украинского государства в условиях фактического присоединения Беларуси Москвой. Украине нужна усиленная поддержка со стороны США в сфере обороны, причем в краткосрочной перспективе. Речь идет, в том числе, и о развитии Вооруженных сил. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

Как сообщает пресс-служба министерства обороны Украины, в четверг, 18 ноября, глава ведомства в Вашингтоне провел встречу с сенатором Джеймсом Ингофом. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы безопасности в ситуации вблизи границ украинского государства и на захваченных Россией территориях.

Читайте также"Военная операция" на Донбассе – "красные линии" для Кремля: у Путина разразились угрозой УкраинеРезников акцентировал внимание на новых угрозах для Украины в связи с тем, что Россия фактически присоединила Беларусь. Представители Киева и Вашингтона обговорили механизмы поддержки Киева в ближайшей и дальнейшей перспективе.

"Отдельное внимание было уделено новым угрозам, которые возникли вследствие фактического аншлюса Беларуси. Также были обсуждены возможности практического применения механизмов поддержки, которые находятся в компетенции Конгресса, в краткосрочной и долгосрочной перспективе", - указано в сообщении.

По словам Резникова, в сложившейся обстановке Украина заинтересована в более усиленной поддержке со стороны Соединенных Штатов Америки в вопросах безопасности. Причем Киеву нужна помощь в максимально сжатые сроки.

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"Мы говорим и о помощи, которую можно получить в кратчайшие сроки, поскольку есть неотложные потребности. И о военно-дипломатической поддержке, и о развитии фундаментальных возможностей Вооруженных Сил Украины, что потребует тщательной подготовки соответствующих решений", - подчеркнул Алексей Резников.

Войска России у границ Украины

Американские издания The Washington Post и Politico ранее опубликовали статьи, в которых говорилось о стягивании Россией войск к границам Украины. В подтверждение данной информации они продемонстрировали спутниковые фотоснимки.

В НАТО фиксируют значительную военную силу РФ у границ Украины и утверждают, что Москва располагает весомыми возможностями для того, чтобы запустить агрессию против украинского государства.

Журналисты издания Financial Times написали о том, что спецслужбы стран Запада получили информацию о высокой вероятности военного вторжения России в Украину. Ведомости были подтверждены и Киевом.

Главнокомандующий войсками Великобритании Ник Картер сделал заявление, согласно которому он не исключает реального боевого столкновения НАТО и РФ из-за ситуации с войсками у границ Украины и кризисом с мигрантами у Польши.

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новости России новости США новости Украины новости Беларуси Алексей Резников
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