Арестович объяснил, почему планы Кремля по Донбассу обернутся России ударом

Россия пытается подорвать договоренности в рамках Минских соглашений и Нормандского формата - Арестович / УНИАН

Проведение форума "Русский Донбасс" в оккупированном Донецке свидетельствует о попытке России осуществить подрыв Минских соглашений и Нормандского формата. Однако Россия вряд ли пойдет на новые боевые действия в ОРДЛО или присоединение данной территории, так как это может обернуться проблемами для россиян и не решит их внутриполитических сложностей.

Как заявил советник по информационной политике делегации Киева в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович на своей странице в социальной сети Facebook, доктрина "ЛНР" и "ДНР", в которой отдельные районы Донецкой и Луганской областей называют якобы русскими национальными государствами, предусматривает захват гибридными российскими войсками подконтрольных Киеву районов Донбасса и ликвидацию Украины. При этом россияне таким образом пытаются подорвать существующие договоренности.

"Если вернуться от идеологии к сегодняшней политической практике, то доктрина "Русского мира/Донбасса", с документально оформленной целью ликвидации Украины - это прямой, прямее некуда подрыв минских и всего остального пула нормандских соглашений", - считает Арестович.

Также он акцентировал внимание на том, что несмотря на создание Кремлем данной ситуации, вряд ли существует угроза присоединения ОРДЛО к России, поскольку Москва продолжает вести переговоры и не спешит признавать себя прямым участником конфликта.Читайте такжеКрах переговоров по Донбассу: эксперт сделал заявление о военной операции ВСУ

"Аннексия Донбасса или попытка возобновить активную фазу боевых действий, да ещё с решительными целями "...изменения границ", сломает всю ту международную архитектуру вокруг конфликта, которую Кремль так тщательно выстраивал все эти годы", - полагает Арестович.

Кроме того, считает чиновник, России не удастся разрешить свои внутриполитические проблемы в случае присоединения ОРДЛО или развязывания на данных территориях новых военных действий. Такие действия могут обернуться новым серьезным ударом для самого российского государства.

"Ответная реакция мирового сообщества на попытку выйти из Минских и Нормандских соглашений и в очередной раз радикально нарушить международное право в сочетании с отсутствием всякой военной перспективы (ЗСУ сорвут любую попытку Кремля повоевать), влупит по РФ такой отдачей, что внутренние проблемы Москвы только обостряться - причём в намного более радикальном варианте", - подчеркнул Алексей Арестович.Читайте такжеУ Кравчука раскрыли условие сделки Украины и России по Донбассу

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