Арестович резко отреагировал на информацию боевиков ОРДЛО о пленных

Арестович прошелся по заявлению сепаратистов об обмене пленными / "Фокус"

Украинская делегация в ТКГ рассматривает заявления боевиков ОРДЛО об одностороннем обмене пленными как попытку давления России на нашу страну.

Эта попытка - элемент масштабной кампании по давлению на политическое руководство и народ Украины, написал советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в Facebook.

"Спецслужбы Украины проведут проверку лиц, которых марионеточные "органы" готовят к "возвращению", а пропуск и встреча этих лиц через линию разграничения, если он состоится, будет организован уполномоченными государственными органами Украины", - написал Арестович.

По его словам, ни родственные связи, ни статус народного депутата, не является основанием для манипулирования статусом "гражданина Украины", а тем более - принудительным перемещением наших куда-либо, во фактическом взаимодействии с государственной властью страны-оккупанта.

"Взаимодействие с РФ, государством-оккупантом, осуществляется согласно нормам международного права и украинского законодательства, в рамках договоренностей, достигнутых в Нормандском формате... Любые попытки давления на нас - бесполезны, а в случае с людьми, пострадавшими от оккупантов - ещё и аморальны", - добавил Арестович.

Он также сообщил, что правоохранительные органы Украины вынесут свою оценку таким попыткам, а политическое руководство страны - свою.

Односторонняя передача пленных Украине: