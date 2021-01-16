Арестович резко отреагировал на информацию боевиков ОРДЛО о пленных

Слова боевиков - попытка политического давления Путина на руководство и народ Украины.
Украинская делегация в ТКГ рассматривает заявления боевиков ОРДЛО об одностороннем обмене пленными как попытку давления России на нашу страну.
Эта попытка - элемент масштабной кампании по давлению на политическое руководство и народ Украины, написал советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в Facebook.
"Спецслужбы Украины проведут проверку лиц, которых марионеточные "органы" готовят к "возвращению", а пропуск и встреча этих лиц через линию разграничения, если он состоится, будет организован уполномоченными государственными органами Украины", - написал Арестович.
По его словам, ни родственные связи, ни статус народного депутата, не является основанием для манипулирования статусом "гражданина Украины", а тем более - принудительным перемещением наших куда-либо, во фактическом взаимодействии с государственной властью страны-оккупанта.
"Взаимодействие с РФ, государством-оккупантом, осуществляется согласно нормам международного права и украинского законодательства, в рамках договоренностей, достигнутых в Нормандском формате... Любые попытки давления на нас - бесполезны, а в случае с людьми, пострадавшими от оккупантов - ещё и аморальны", - добавил Арестович.
Он также сообщил, что правоохранительные органы Украины вынесут свою оценку таким попыткам, а политическое руководство страны - свою.
Односторонняя передача пленных Украине:
- Ранее российские СМИ сообщили о том, что часть граждан Украины, удерживаемых в местах лишения свободы на территории ОРДЛО, будут в одностороннем порядке переданы украинской стороне "при посредничестве Виктора Медведчука".
- Представители "ЛНР" и "ДНР" в ТКГ Владислав Дейнего и Наталья Никанорова в совместном заявлении сообщили, что о передаче удерживаемых лиц Медведчук был уведомлен письмом 15 января.
- Глава ТКГ Леонид Кравчук заявил, что передача украинских пленных председателю политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктору Медведчуку без участия уполномоченных государственных органов является нарушением международных договоренностей на высшем уровне