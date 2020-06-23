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Шмыгаль заявил, что Аваков на своем месте

Правоохранительная система после реформирования вызывает доверие, убежден премьер-министр.

23 июня 2020, 11:19
Шмыгаль
Шмыгаль заявил, что Аваков эффективный министр / УНИАН

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что глава МВС Арсен Аваков эффективно управляет правоохранительной системой. Премьер отметил, что она вызывает доверие у украинцев после реформирования.

Об этом Денис Шмыгаль сказал в эфире телеканала "Первый Западный".

"Правоохранительная система сложная, представьте себе нашу страну без правоохранительной системы в течение недели... Эта система и руководитель этой системы - это одно целое. Нельзя отделить министра. Министр - плохой, а система более или менее хорошая. Это единое целое в своем управлении, в своей работе", - подчеркнул Шмыгаль.

При этом глава Кабмина обратил внимание, что парламент одобрил отчет Авакова.

"Министр Аваков отчитывался в Верховной раде... отчет министра был принят, поэтому как раз этот баланс - претензий и результативности работы - на сегодня результаты отчета в парламенте показывают, что министр Аваков на данный момент работает, управляет эффективно правоохранительной системой Украины", - сказал он и добавил, что к каждому из министров есть вопросы и претензии.

Также Шмыгаль подчеркнул, что правоохранительная система после реформирования вызывает доверие.

"Люди обращаются в полицию. Сегодня полиция вообще не та, какой была 5 и более лет назад", - добавил Шмыгаль.

Читайте такжеАваков отказался извиняться за Кагарлык: появилось постановление об его отставкеНапомним, ранее сообщалось, в разгар недавних крупных митингов и акций протеста руководитель Министерства внутренних дел Арсен Аваков предлагал свою отставку президенту Владимиру Зеленскому. Но глава государства отверг его предложение.

Об этом сообщил портал РБК-Украина со ссылкой на источники в окружении президента.

"Аваков не будет упираться, искать голоса в зале и так далее. Наоборот, он все так грамотно обставит, что, во-первых, сам предложит своего преемника из числа понятных ему людей, во-вторых, мы ему еще и обязанными останемся", ‒ сообщили источники.

Арсен Аваков Денис Шмыгаль новости Украины
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