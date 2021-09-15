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Атака с Беларуси или прорыв из Крыма и Донбасса: Гордон сделал прогноз о новой военной операции РФ

15 сентября 2021, 05:28
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Невозможно определить, какими идеями руководствуется президент РФ Путин, сказал Дмитрий Гордон.

Российские войска
Войска России могут начать наступление на Украину с трех направлений - Гордон / УНИАН

Россия может пойти на военную операцию против Украины на трех направлениях одновременно. Речь идет об атаке с территории Беларуси, с захваченного Крыма и оккупированного Донбасса. Однако на практике реализация такого сценария сомнительна. Об этом заявил украинский журналист Дмитрий Гордон.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что специалисты говорят о новом сценарии российско-украинского военного конфликта. И теоретически реализация такого варианта развития событий возможна.

"Существует несколько версий возможных событий. И очень уважаемые мной люди говорят, что возможно развитие сценария таким образом, что Россия будет нападать с трех направлений – гомельско-черниговского, то есть с Беларуси, и это кратчайший путь на Киев, со стороны оккупированного Донбасса, и со стороны оккупированного Крыма. Вот три направления, и Россия может напасть одновременно с трех направлений, теоретически", - считает журналист.Читайте такжеКапкан для Украины с Россией и слова Зеленского: эксперт предупредил об опасности большой войны

Однако, по его словам, на практике новая российская военная интервенция на территорию Украины вряд ли состоится. При этом трудно определить, какими идеями руководствуется Кремль, поэтому нельзя отрицать любой вариант.

"На практике мне не верится, честно говоря. Я ни в коем случае не призываю к успокоенности какой-то, нет. Надо быть во всеоружии, ждать от этих негодяев всего, что только возможно. Но, мне кажется, Путин не решится сейчас на прямое вторжение в Украину. Что у него в голове, знает только он – и то не всегда", - подчеркнул Дмитрий Гордон.

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Война России и Украины

Президент Владимир Зеленский на форуме Ялтинской европейской стратегии заявил, что он не исключает полномасштабного военного конфликта России и Украины. По его словам, такой сценарий станет самой большой ошибкой российского государства.

Кроме того, Зеленский сказал, что отношения Украины и России как на уровне государств, так и между народами, теперь на уровне вражды. Однако есть и умные россияне, которые уважительно относятся к украинской государственности.

В Кремле в ответ заявили, что Москва "с сожалением" относится к словам президента Украины Зеленского. Пресс-секретарь главы РФ Песков считает "апокалиптическим" сценарий полномасштабной российско-украинской военной конфронтации.

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