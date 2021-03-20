Аваков предупредил Европу об Украине в НАТО и высказался о Польше

Без Украины нет Европы - Аваков / УНИАН

Европа не станет счастливой в том случае, если Украина не будет благополучным государством, так как ее не может быть без украинского государства. Для Европы лучше Украина в НАТО, чем Польша, заявил в эфире программы Свобода слова Савика Шустера министр внутренних дел Арсен Аваков.

Комментируя возможность интеграции Украины в Североатлантический альянс, министр сказал, что Европа не может существовать без украинского государства. Причем для Европы лучше Украина в НАТО, чем Польша. При этом Киев тоже должен стремиться к европейским стандартам.

"Пусть меня простят поляки, но я думаю, что Украина лучше Польши. И Европы без Украины нет. И если кто-то еще этого не понимает, что может быть счастливая Европа при несчастной Украине – так не будет. Другое дело, что мы тоже должны себя настолько уважать, чтобы идти к этим стандартам", - подчеркнул Аваков.Читайте такжеАваков сделал резкое заявление в адрес Путина из-за войны на Донбассе

Интеграция Украины в НАТО