Аваков предупредил Европу об Украине в НАТО и высказался о Польше

Для Европы лучше Украина в НАТО, чем Польша, считает Арсен Аваков.
Европа не станет счастливой в том случае, если Украина не будет благополучным государством, так как ее не может быть без украинского государства. Для Европы лучше Украина в НАТО, чем Польша, заявил в эфире программы Свобода слова Савика Шустера министр внутренних дел Арсен Аваков.
Комментируя возможность интеграции Украины в Североатлантический альянс, министр сказал, что Европа не может существовать без украинского государства. Причем для Европы лучше Украина в НАТО, чем Польша. При этом Киев тоже должен стремиться к европейским стандартам.
"Пусть меня простят поляки, но я думаю, что Украина лучше Польши. И Европы без Украины нет. И если кто-то еще этого не понимает, что может быть счастливая Европа при несчастной Украине – так не будет. Другое дело, что мы тоже должны себя настолько уважать, чтобы идти к этим стандартам", - подчеркнул Аваков.Читайте такжеАваков сделал резкое заявление в адрес Путина из-за войны на Донбассе
Интеграция Украины в НАТО
- В Кабмине 10 февраля призвали Североатлантический альянс оказать Украине помощь в мониторинге воздушных границ с Россией. Для выполнения такой задачи в Киеве предложили блоку безопасности использовать воздушное пространство Крыма для проведения своих военных операций.
- Президент Украины Владимир Зеленский 1 февраля заявил, что на переговорах с американским президентом Джо Байденом он хотел бы задать вопрос о том, почему украинское государство до сих пор не вступило в НАТО.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак 5 марта сказал, что Украина продолжает вести войну и защищать ценности демократии. Киев выполняет свои обязательства, поэтому Украина имеет права требовать вступления в НАТО.