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"Автономия" Донбасса и план Путина по "Минску": Илларионов сделал заявление о войсках РФ у Украины

3 декабря 2021, 07:10
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Военные специалисты уверены в том, что Россия не планирует военное вторжение в Украину, сказал Андрей Илларионов.

Андрей Илларионов
Кремль может добиваться политической автономии по Донбассу и уступок в рамках Минских соглашений – Илларионов / УНИАН

Численность военных подразделений РФ у границ Украины сегодня меньше, чем 2 месяца назад и весной. Эксперты не видят признаков возможного военного вторжения российского государства в Украину. Вполне возможно, что Москва нагнетает ситуацию для того, чтобы заставить Киев реализовать Минские соглашения по Донбассу в рамках сценария Кремля и принять автономию ОРДЛО. Не исключено обсуждение подобных сценариев и Байденом с Путиным. Об этом заявил экономист, старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне Андрей Илларионов.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что количество войск, сосредоточенных россиянами у украинских границ, недостаточно для реализации военной операции. Причем численность подразделений меньше, чем была весной текущего года. Военные эксперты на данный момент также не видят оснований для подобного сценария.Читайте такжеРоссия не нападет на Украину в обмен на "сдачу" Донбасса: у Путина разразились ультиматумом Киеву

"Данные, которые представлены Минобороны, показывают, что количество батальонов тактических групп на границах Украины сегодня меньше, чем 2 месяца тому назад и намного меньше, чем это было в марте-апреле 2020 года. Сейчас большое количество публикаций о том, что нынешнее состояние войск и погода не позволяют этого сделать. Поэтому, в очередной раз, когда появляется каждая новая информация, мы проверяем ее. И выясняется, что это движение вдоль украинской границы, либо же это движение одного батальона из места дислокации. Те 92-94 тысячи войск, которые находятся в пределах 250-270 км от украинской границы - не те силы, с помощью которых можно атаковать украинскую армию в размере 250 тысяч и полумиллиона резервистов", - отметил Илларионов.

Также он добавил, что маневры с российскими войсками у границ Украины могут быть связаны с тем, что Москва попросту нагнетает ситуацию. К примеру, при помощи такого давления в Кремле пытаются выторговать уступки со стороны Украины по Донбассу. В частности, автономию ОРДЛО и запуск Минских соглашений в рамках сценария Путина. Возможно, процесс действительно движется в данном направлении, а варианты развития событий могут обсудить президент США Байден и глава Кремля Путин.

"Рабочая гипотеза говорит о том, что с помощью таких постоянных публикаций есть попытка оказать психологическое давление на украинское руководство, для того чтобы заставить его принять российские условия о принятии Украиной Минских соглашений в интерпретации Путина, о принятии политической автономии ОРДЛО. И к большому соглашению, судя по тому, что президент Украины сказал, что готов к прямым переговорам с Россией - похоже, к этому и идет. Возможно, об этом собираются говорить и Байден с Путиным", - подчеркнул Андрей Илларионов.

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Войска России у границ Украины

Американские издания The Washington Post и Politico ранее обнародовали материалы, в которых речь шла о концентрации войск РФ у границ Украины. В качестве подтверждения своих аргументов они также показали спутниковые снимки передвижения российских войск.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник говорил, что Киев по-настоящему обеспокоен ситуацией с военными подразделениями РФ у границы. По его мнению, обстановка напоминает 2014 год, когда россияне оккупировали Крым и Донбасс.

Спикер Кремля Дмитрий Песков объяснил маневры войск России у границ Украины, дескать, "провокационными действиями" НАТО у российских кордонов. В Москве заявили об обеспокоенности ситуацией и настаивают на переговорах президента Путина с хозяином Белого дома Байденом.

Кроме того, Песков сказал, что Украина якобы может получить гарантии безопасности от Москвы в случае полного запуска Минских соглашений. Согласно позиции Кремля, отсутствие прогресса в диалоге повышает уровень напряженности в Европе.

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