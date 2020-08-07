Выборы президента Беларуси: задержан еще один соратник соперника Лукашенко

Команда Черечня разбирается, почему задержали главу штаба Лысенкова / Белорусские новости

За два дня до старта выборов президента Беларуси был задержан глава избирательного штаба кандидата на пост главы государства Сергея Черечня. Известно, что Николай Лысенков был задержан на одном из избирательных участков.

Об этом сообщает белорусский портал TUT.BY со ссылкой на заявление самого кандидата в президенты Черечня.

По словам одного из соперников Лукашенко, Лысенков на тот находился на одном из избирательных участков, где работал наблюдателем момент.

Черечень отметил, что его соратника обвиняют в организации политических акций, однако пока непонятно, о чем именно идет речь.

"По-моему, ему сейчас инкриминируют ст. 23.34 КоАП "Организация несанкционированного массового мероприятия", но я пока не понимаю, к чему это, мы разбираемся", - сказал политик.Читайте такжеВ США жестко раскритиковали Беларусь из-за выборов: Лукашенко предъявили ряд требований

Кроме того, есть информация, согласно которой правоохранители проводят специальную проверку по административному делу, связанному с Лысенковым.

Напомним, в четверг, 6 августа, была задержана Мария Мороз – глава штаба кандидата Светланы Тихановской на президентских выборах. Ее задержали на выходе из посольства Литвы.

Позже ее отпустили – в МВД Беларуси заявили, что никакого задержания не было, а Мороз приглашали для профилактической беседы.