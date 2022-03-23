Беларусь высылает украинских дипломатов: в МИД Украины назвали это недружественным шагом

Беларусь высылает украинских дипломатов / УНИАН

Беларусь высылает 12 украинских дипломатов. На это им дали 72 часа. Работать в посольстве смогут только посол и еще 4 сотрудников.

"На протяжении ряда лет фиксировались многочисленные недружественные действия Украины, направленные на безответственное разрушение межгосударственных отношений с Беларусью. Дошло до того, что украинские власти начали вмешиваться во внутренние дела Беларуси", - пояснили в МИД Беларуси.

Читайте такжеАстролог сделала детальный прогноз для Винницы: что ждет город в 2022 годуПресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в комментарии УП прокомментировал данное решение.

"В продолжение вчерашней провокации в СМИ сегодня белорусская сторона объявила о сокращении состава посольства Украины в Минске и закрытии консульства Украины в Бресте. Двенадцати украинских дипломатов было приписано покинуть территорию Беларуси в течение 72 часов. Рассматриваем такие действия Беларуси как очередной ничем не спровоцированный недружественный шаг по отношению к Украине. Украина не оставит действия Беларуси без должного ответа, о котором мы сообщим дополнительно", - сказал он.

Николенко подтвердил, что после отъезда определенных украинских дипломатов посольство Украины в Минске будет функционировать в сокращенном составе во главе с послом Игорем Кизимом.

Предыстория

КГБ Беларуси заявил, что под прикрытием посольства Украины якобы работали шпионы.

Напомним, вооруженные силы Беларуси не намерены присоединяться к российскому вторжению в Украину.

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